Völlige Ekstase bei Lewandowski-Präsentation

Der FC Barcelona hat mit Robert Lewandowski am Freitag seinen neuen Stürmerstar offiziell vorgestellt. Der 33-jährige wird dabei am Freitag von 60.000 Fans im Camp Nou empfangen.

Weltfußballer Robert Lewandowski ist am Freitag bei seinem neuen Wunschclub, dem FC Barcelona, offiziell vorgestellt worden. "Bon dia a tothom", (Guten Tag euch allen), begrüßte er am Freitag vor fast 60.000 Fans im Stadion Campo Nou in Barcelona bei sengender Hitze auf Katalanisch. "Es war nicht einfach, aber jetzt bin ich hier", fuhr der 33-jährige Ex-Bayernstar auf Englisch fort und schloss mit "Ich bin sehr stolz, nun ein Spieler von Barça zu sein. Muchas gracias".

Robert Lewandowski doing his thing in front of the home crowd ????



(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/WLXXLcR9ez — B/R Football (@brfootball) August 5, 2022

Im blauroten Trikot der Katalanen mit der neuen Rückennummer 9 kickte der Pole gut gelaunt eine Runde mit kleinen Buben und Mädchen, während die Fans "Lewandowski, Lewandowski" skandierten. Clubchef Joan Laporta rief: "Es lebe Barça! Willkommen Lewandowski!"

Die Katalanen setzen große Hoffnungen in den Torjäger, nachdem vor genau einem Jahr Lionel Messi den Verein nach 21 Jahren verlassen hatte und zu Paris Saint-Germain gewechselt war. Lewandowski war Mitte Juli nach wochenlangem Hin und Her vom FC Bayern München freigegeben worden. Barcelona bezahlte 45 Millionen Euro Ablöse für den polnischen Nationalspieler, dessen Vertrag in München noch ein Jahr lief.