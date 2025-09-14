Alles zu oe24VIP
Jürgen Klopp
© Getty

Hammer-Ansage

Knalleffekt: Top-Klub will Jürgen Klopp (58)

14.09.25, 08:20
Ex-Liverpool-Coach ist Top-Kandidat: „Ich brauche einen Weltklasse-Trainer“ 

Seit mehr als einem Jahr sitzt Jürgen Klopp nicht mehr auf der Trainerbank. Nun wird der 58-Jährige mit einem Klub in Verbindung gebracht, der überrascht: Benfica Lissabon.

Top-Kandidat

Geht es nach Cristóvão Carvalho, der wohl Ende Oktober neuer Präsident des portugiesischen Vereins wird, soll Klopp neuer Trainer des Traditionsklubs werden. „Ich brauche einen Weltklasse-Trainer, einen, der schon die Champions League gewonnen hat und der mit Benfica die Champions League gewinnen will. Da fällt mir nur ein Name ein: Jürgen Klopp“, so die Hammer-Ansage des 52-Jährigen.

Jürgen Klopp
© Getty

„Klopp hat sogar gesagt, dass Benfica ein großartiger Verein ist, den er eines Tages gerne trainieren würde“, so Carvalho weiter. „Jemand, der das sagt, hat mehr für den Verein übrig als jeder andere.“

Die Chancen auf eine Verpflichtung Klopps dürften dennoch minimal sein. Der Deutsche ist seit Jänner 2025 Global Sports Director bei Red Bull und hat öffentlich immer wieder ausgeschlossen, dass er schon bald wieder Trainer werden will. Zudem wäre wohl Benfica nicht unbedingt Klopps erste Wahl bei einem Comeback.

