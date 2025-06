Traumstart: Salzburg gewinnt gegen Pachuca

Fußball-Vizemeister Salzburg hat mit einem Auftaktsieg gegen CF Pachuca einen Traumstart in die Club-WM gefeiert.

Die "Bullen" setzten sich am Mittwoch (Ortszeit) in Cincinnati/Ohio in einer chancenreichen Partie gegen die Mexikaner inklusive langer Unwetter-Unterbrechung mit 2:1 (1:0) durch und übernahmen damit auch die Tabellenführung in Gruppe H. Die Begegnung war nach 54 Minuten wegen eines heftigen Gewitters für mehr als eineinhalb Stunden unterbrochen worden.

Vor Testspiel-Atmosphäre im mit 5.282 Zuschauern spärlich besuchten TQL Stadium brachte Oscar Gloukh die Salzburger (42.) mit einem platzierten Distanzschuss ins lange Eck in Führung. Nach der Pause unterbrach der algerische Schiedsrichter Mustapha Ghorbal das Spiel wegen eines drohenden Gewitters aus Sicherheitsgründen, es folgten starke Regenschauer und ein langes Warten. Unmittelbar nach Wiederanpfiff glich Bryan Gonzalez (56.) mit einem direkten Freistoß für den immer wieder torgefährlichen CONCACAF-Champions-Cup-Sieger aus. Doch "Joker" Karim Onisiwo (76.) brachte die Salzburger mit einem Kopfball wieder auf die Siegerstraße.

Im Parallelspiel war Mitfavorit Real Madrid ohne ÖFB-Star David Alaba beim Debüt von Trainer Xabi Alonso gegen den saudi-arabischen Spitzenclub Al Hilal nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Für die Salzburger geht es in der Nacht auf Montag (0.00 Uhr) in Washington gegen Al Hilal weiter, ehe vier Tage später das letzte Gruppenspiel gegen Real auf dem Programm steht. Die beiden Topteams jeder Gruppe steigen beim Großturnier in den USA ins Achtelfinale auf.

Neue "Bullen"-Defensive

Letsch stellte in Ohio eine fast völlig neu formierte Defensive auf. Mit Rückkehrer Stefan Lainer und dem Deutschen Frans Krätzig standen zwei neue Außenverteidiger in der Startelf, im Zentrum kam der Däne Jacob Rasmussen erstmals zum Zug. Im Tor ersetzte Christian Zawieschitzky den am Handgelenk verletzten ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager, der 18-Jährige lieferte in seinem ersten Pflichtspiel für die "Bullen" eine Talentprobe ab und war der überragende Mann des Spiels.

In der Anfangsphase hatte die Letsch-Elf mehr Spielanteile, die deutlich gefährlicheren Möglichkeiten verbuchten aber die Mexikaner. Doch Zawieschitzky hielt bei Abschlüssen von Venezuelas Stürmer-Routinier Salomon Rondon (9.) und Elias Montiel (11.) sowie bei einem Rondon-Kopfball (31.), den er an die Latte lenkte, die Null.

Gloukh traf ins Glück

Die Salzburger wackelten, kamen aber auch zu Möglichkeiten. Dorgeles Nene schoss zweimal (23., 25.) drüber, Gloukh scheiterte mit einem Distanzschuss an Pachuca-Tormann Carlos Moreno (28.). Kurz vor der Pause machte es der Israeli besser: Sulzbacher bediente Gloukh, der Spielmacher ließ einen Verteidiger ins Leere grätschen und zirkelte den Ball unhaltbar ins rechte Eck.

Die "Tuzos" (Taschenratten), die seit Kurzem von Ex-Nationaltrainer Jaime Lozano trainiert werden, drückten nach dem Seitenwechsel vehement auf den Ausgleich. Zawieschitzky war bei einem Dominguez-Abschluss (47.) aus spitzem Winkel aber wieder zur Stelle, genauso wie im Eins-gegen-eins mit Rondon (52.). Nach 54 Minuten wurde die Partie wegen eines aufziehenden Gewitters für mehr als eineinhalb Stunden unterbrochen. Nach neuerlicher Aufwärmphase gelang den Mexikanern ein Traumstart, einen Freistoß von der Strafraumecke versenkte Gonzalez im kurzen Eck.

Salzburg eiskalt

Der Vizemeister benötigte einige Minuten, um wieder ins Spiel zu finden. Die Mexikaner offenbarten mehrmals Schwächen in der Salzburger Defensive, die Letsch-Elf präsentierte sich aber abgeklärter. Der RB-Coach brachte nach der Regenpause mit Onisiwo und Yorbe Vertessen ein neues Sturm-Duo - und das sollte sich auszahlen. Onisiwo setzte sich nach einer Bidstrup-Flanke an der Fünfmeterlinie durch und erzielte sein zweites Tor im Bullen-Trikot. Danach hatten Vertessen (79.) und Nene (87.) die Vorentscheidung auf dem Fuß.