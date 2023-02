Türkischer Tormann (28) bei Erdbeben gestorben

Der 28-jährige türkische Fußballprofi Ahmet Eyüp Türkaslan ist infolge des schrecklichen Erdbebens in der Türkei und Syrien verstorben.

Türkei. Wie heute bekannt wurde, kam der türkische Fußballprofi Ahmet Eyüp Türkaslan (28) bei der Erdbeben-Tragödie in der Türkei und Syrien ums Leben. Das teilte sein Verein Yeni Malatyaspor mit. Zuvor schrieb der Klub bereits, dass Türkaslan unter Trümmern begraben wurde. Türkaslans Frau konnte noch aus den Trümmern geborgen werden, für den Torwart selbst kam leider jede Hilfe zu spät.

"Unser Beileid! Unser Torhüter Ahmet Eyüp Türkaslan verlor sein Leben, nachdem er bei dem Erdbeben unter einem Einsturz verschüttet wurde. Möge Gott ihm gnädig sein, möge sein Platz im Himmel sein. Wir werden dich nicht vergessen", schreibt sein Verein Yeni Malatyaspor, der in der zweiten türkischen Liga spielt, auf Instagram.

Seit 2021 spielte Ahmet Eyüp Türkaslan bei Yeni Malatyaspor. Er war Teamkollege von dem in Deutschland geborenen Baris Basdas (33), der sich bei einem Rettungsversuch schwer verletzt hatte – oe24 berichtete. Basdas wechselte im Februar 2022 zum Türkei-Klub, spielte seitdem gemeinsam mit Türkaslan.

Erdbeben-Katastrophe

Bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sind mehr als 7.200 Menschen ums Leben gekommen. Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca nannte am Dienstagabend die Zahl von 5.434 Toten allein in der Türkei. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. In Syrien starben laut den Behörden sowie der Rettungsorganisation Weißhelme fast 1.800 Menschen.

In der Türkei sind darüber hinaus mehr als 31.000 Menschen bei den Beben am Montag verletzt worden, wie der Minister weiter sagte. Noch immer werden zahlreiche Menschen in den Trümmern vermutet.