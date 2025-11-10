VAR-Chaos in Portugal! Mourinho attackiert Schiedsrichter

Jose Mourinho ist nach dem 2:2 von Benfica gegen Schlusslicht Casa Pia ausgerastet. Der Trainer stürmte auf den Schiedsrichter zu und kritisierte anschließend heftig die VAR-Entscheidungen. Benfica fiel in der Liga weiter zurück.

Jose Mourinho erlebte mit Benfica eine weitere Enttäuschung beim 2:2 gegen Tabellenletzt Casa Pia. Das Team blieb sieglos und fiel sechs Punkte hinter Spitzenreiter Porto zurück. In der Champions League wartet Benfica weiter auf die ersten Punkte.

Mourinhos Wut nach umstrittenem Elfer

Der umstrittene Elfmeter für Casa Pia ließ Mourinho ausrasten. Der Coach protestierte heftig und sah dafür gelb. Nach dem Ausgleich in der 90+1. Minute lief er sogar auf den Schiedsrichter zu und setzte seinen Protest fort.

Kritik an Schiedsrichter und VAR

"Bis zum Tor war die erste Hälfte gut", analysierte Mourinho zunächst nüchtern. Doch dann eskalierte er: "Dann werde ich die Leistung des Schiedsrichters und des VAR kommentieren." Er kritisierte die VAR-Intervention bei einer vermeintlich klaren Situation scharf.

Unverständnis über Entscheidungen

"Wirklich sehr seltsam", wunderte sich Mourinho. "Es ist schwer, die Entscheidung des Schiedsrichters zu verstehen, aber es ist noch schwieriger zu verstehen, warum der VAR nicht in eine offensichtliche Situation eingegriffen hat." Der Trainer zeigte sich fassungslos über die Schiedsrichterleistung.

Indirekte Vorwürfe an Spieler

Mourinho kritisierte auch seine Mannschaft: "Diese Teams suchen nach einem Wunder." Zudem musste Enzo zur Pause wegen Übelkeit ausgewechselt werden, was die Situation zusätzlich verschärfte.