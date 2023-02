Völler sieht DFB mit Argentinien auf Augenhöhe

Rudi Völler tritt mit großer Zuversicht den Job des Nationalmannschaftsdirektors beim Deutschen Fußball-Bund an.

"Wir haben schließlich immer noch eine gute Mannschaft", sagte der Weltmeister von 1990 dem "Kölner Stadtanzeiger" und sieht dabei auch keinen großen Unterschied zu Weltmeister Argentinien. "Abgesehen von Lionel Messi, der herausragend ist und dem jeder diesen WM-Titel gegönnt hat, soll mir doch keiner sagen, dass die Argentinier besser sind als wir."

Völler, der Nachfolger von Oliver Bierhoff ist, fordert von den Bundesliga-Clubs Unterstützung auf dem Weg zur Heim-EM 2024. "Die Nationalmannschaft ist die wichtigste Mannschaft, die wir haben. Und die berufenen Spieler müssen in jedem Freundschaftsspiel so agieren, als wäre es ein Qualifikationsspiel", sagte der frühere DFB-Teamchef, der notfalls vermitteln will. "Vielleicht kann ich hier mit meiner Art die Dinge direkt ansprechen, im Negativen wie im Positiven, ohne dass es gleich zu größeren Dissonanzen kommt. Wir müssen alle loyal zueinander sein."