3:0 - Sevilla blamiert ManUnited in Europa League

Für Marcel Sabitzer und Manchester United ist der Traum vom Europa-League-Titel beim sechsfachen Rekordgewinner FC Sevilla geplatzt.

Die späten Gegentore vom 2:2 im Heimhinspiel rächten sich am Donnerstag ebenso wie zwei peinliche Schnitzer, die Engländer unterlagen mit 0:3 (0:1) und müssen die anvisierte Champions-League-Qualifikation nun über die Premier League schaffen. Sevillas Halbfinalgegner am 11. und 18. Mai ist Juventus Turin, das die Hürde Sporting Lissabon nahm.

Mit Gernot Trauner (bis 106.) und Feyenoord Rotterdam musste sich ein weiterer ÖFB-Teamspieler verabschieden. In der Verlängerung gingen die Niederländer bei Salzburgs Zwischenrunden-Bezwinger AS Roma mit 1:4 (1:2,0:0) in die Knie. Die von Jose Mourinho trainierten Römer bekommen es nun mit Bayer Leverkusen zu tun, das nach einem 4:1 (2:0) über Union Saint-Gilloise Deutschlands letzte Hoffnung auf einen Europacuptitel ist.

ManUnited maßlos überfordert

In Sevilla bekam Sabitzer, nach einer leichten Blessur vor dem jüngsten Premier-League-Spiel rechtzeitig wieder fit geworden, die Motivation der Gastgeber gleich zu Beginn zu spüren. Kaum hatte man den Steirer nach einem Check an der Seitenlinie von Sevillas Ersatzbank "geschält", kam es aber wesentlich schlimmer für die Engländer. Harry Maguire, Eigentorschütze im Hinspiel, eröffnete dem aktuellen Tabellen-13. von La Liga mit einem kapitalen Rückpassfehler die Chance aufs 1:0, Youssef En-Nesyri nützte das trocken aus (8.).

Im Gegensatz zum letztwöchigen Duell, als United nach schnellen Sabitzer-Toren es verabsäumte, einen klareren Erfolg gegen die lange handzahmen Spanier herauszuschießen, war Sevilla diesmal das tonangebende Team. Kurz vor der Pause zählte der nächste Treffer von Lucas Ocampos (42.) wegen Abseits' aber nicht, quasi mit Wiederbeginn holte Sevilla das nach. Per Kopf und Unterlatte traf Loic Bade nach Corner zum 2:0 und damit zur Vorentscheidung. United legte in der Folge zwar zu, blieb aber ohne klare Chancen. Sabitzer machte in der 68. Minute Platz für Fred, im Finish schlug En-Nesyri nach schwerem Patzer von United-Goalie David DeGea ein weiteres Mal zu (81.).

Juventus und Leverkusen im Halbfinale

Juventus ging bei Sporting Lissabon, beflügelt von der Suspendierung der 15-Punkte-Abzugs in der Serie A Stunden davor, dank Adrien Rabiot (9.) in Führung, musste nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel aber hart arbeiten. Denn die Portugiesen fanden durch den Foulelfer von Marcus Edwards (20.) die richtige Antwort und hatten durchaus noch Möglichkeiten auf den Führungstreffer zum 2:1, der sie zumindest in die Verlängerung gebracht hätte.

Die AS Roma brauchte im Olympiastadion gegen Feyenoord genau eine Stunde, ehe Leonardo Spinazzola mit dem 1:0 das Hinspielergebnis egalisierte. Die Gäste wähnten sich im Finish dank "Joker" Igor Paixao (80.) bereits im Halbfinale, ehe Roma-Star Paulo Dybala (89.) mit dem 2:1 die Verlängerung erzwang. Dort wurden Stephan El Shaarawy (101.) und Lorenzo Pellegrini (108.) zu den Matchwinnern. Die Roma kann im Jahr nach dem Triumph in der Conference League nun auch vom Titel in der zweithöchsten Kategorie träumen.

Leverkusen führte in Brüssel dank Traumstart durch Moussa Diaby (2.) und später Mitchel Bakker (37.) sowie Jeremie Frimpong (60.) mit 3:0 und ließ sich den Aufstieg nicht mehr nehmen. Zudem traf Adam Hlozek (79.) für die Deutschen, Casper Terho (65.) erzielte das Ehrentor für die Gastgeber.

Spannung in der Conference League

In der Conference League kam AC Fiorentina zuhause dank zweier später Tore von Riccardo Sottil (78.) und Gaetano Castrovilli (92.) gegen Lech Posen von 0:3 noch auf 2:3 zurück und erreichte so mit dem Gesamtscore von 6:4 das Halbfinale, in dem der FC Basel wartet. OGC Nizza lag gegen die Schweizer durch Gaetan Laborde (9.) auf Aufstiegskurs, ließ sich im Finish das Glück aber noch entreißen. Jean-Kevin Augustin (86.) und Kasim Adams in der Verlängerung (98.) belohnten die Leistungssteigerung der Schweizer spät aber doch. Das Team von Ex-Sturm-Graz-Coach Heiko Vogel kam mit 2:1 und gesamt 4:3 weiter.

AZ Alkmaar machte mit dem 2:0 nach 90 bzw. 120 Minuten gegen RSC Anderlecht das 0:2 aus dem Hinspiel wett und setzte sich im Elferschießen mit 4:1 durch. Die Niederländer treffen auf West Ham United, das nach 0:1-Rückstand gegen KAA Gent innerhalb von neun Minuten durch Lucas Paqueta (55.), Declan Rice (58.) und Michail Antonio (63.) die perfekte Wende schaffte und schließlich 4:1 bzw. gesamt 5:2 siegte.

Ergebnisse Fußball-Europa-League vom Donnerstag - Viertelfinal-Rückspiele:

FC Sevilla - Manchester United 3:0 (1:0)

Tore: En-Nesyri (8., 81.), Bade (47.)

Hinspiel 2:2 - Sevilla mit Gesamtscore von 5:2 im Halbfinale

Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen 1:4 (0:2)

Tore: Terho (65.) bzw. Diaby (2.), Bakker (38.), Frimpong (60.), Hlozek (79.)

Hinspiel 1:1 - Leverkusen mit 5:2 im Halbfinale.

Sporting Lissabon - Juventus Turin 1:1 (1:1)

Tore: Edwards (20./Elfmeter) bzw. Rabiot (9.)

Hinspiel 0:1 - Juventus mit 2:1 im Halbfinale.

AS Roma - Feyenoord Rotterdam 4:1 (0:0)

Tore: Spinazzola (60.), Dybala (89.), El Shaarawy (101.), Pellegrini (109.) bzw. Paixao (80.).

Hinspiel 0:1 - Roma mit 4:2 im Halbfinale.

Ergebnisse der Fußball-Conference-League vom Donnerstag - Viertelfinal-Rückspiele:



AZ Alkmaar - RSC Anderlecht 4:1 i.E. - 2:0 n.V. (2:0, 2:0)

Tore: Pavlidis (5./Elfmeter, 13.)

Hinspiel 0:2 - Alkmaar nach Elfmeterschießen im Halbfinale

AC Fiorentina - Lech Posen 2:3 (0:1)

Tore: Sottil (78.), Castrovilli (92.) bzw. Afonso Sousa (9.), Velde (65./Elfmeter), Sobiech (69.)

Hinspiel 4:1 - Fiorentina mit Gesamtscore von 6:4 im Halbfinale

West Ham United - KAA Gent 4:1 (1:1)

Tore: Antonio (37., 63.), Paqueta (55./Elfmeter), Rice (58.) bzw. Cuypers (26.)

Hinspiel 1:1 - West Ham mit 5:2 im Halbfinale.

OGC Nizza - FC Basel 1:2 n.V. (1:1, 1:0)

Tore: Laborde (9.) bzw. Augustin (86.), Adams (98.)

Hinspiel 2:2 - Basel mit 4:3 im Halbfinale.