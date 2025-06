Bayern München trifft im Achtelfinale auf Flamengo

Bayern München bestreitet das Achtelfinale der Klub-WM gegen Flamengo. Trainer Vincent Kompany wird seine Stammkräfte wie Harry Kane zurückholen. Der brasilianische Meister war in der Gruppenphase überzeugend.

Bayern München geht am Sonntag (22:00 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) mit verstärkter Besetzung in das Achtelfinale der Klub-WM gegen Flamengo. Nach der Niederlage gegen Benfica kehren Harry Kane, Joshua Kimmich und Michael Olise in die Startelf zurück. "Wir müssen jetzt zeigen, warum wir zu den Favoriten gehören", sagte Kompany. Jamal Musiala ist nach einer Verletzung noch fraglich.

Flamengo mit starker Bilanz

Die Brasilianer gewannen ihre Gruppe mit Siegen gegen Chelsea und Espérance Tunis. Trainer Filipe Luís rotierte bereits im letzten Gruppenspiel gegen LAFC (1:1). "Wir kennen die deutsche Spielweise", sagte der Ex-Atlético-Profi, der als Spieler zweimal gegen Bayern gewann.

Historische Begegnung

Es ist das erste Aufeinandertreffen der Klubs. Bayern wollen ihren dritten Klub-WM-Titel nach 2001 und 2021 holen. Flamengo siegte zuletzt 2019. Das Spiel findet im Hard Rock Stadium in Miami statt.

Der Sieger trifft im Viertelfinale auf PSG oder Inter Miami.