Champions-League-Sieger kreuzen Klingen: Real vs. PSG

Im Halbfinale der Club-WM treffen die beiden letzten Champions-League-Sieger aufeinander: Vorjahressieger Real Madrid gegen amtierenden Sieger Paris Saint-Germain. ÖFB-Kapitän David Alaba bleibt wegen Verletzung passiv.

Das erwartete Topspiel der Club-WM in New Jersey: Real Madrid als Rekord-Champions-League-Sieger trifft am Mittwoch (21.00 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) auf den aktuellen Titelträger Paris Saint-Germain. Während PSG in dieser Saison bereits Meisterschaft, Pokal und Champions League holte, will Real den WM-Titel verteidigen.

Alabas Rückkehr verzögert

Österreichs Teamchef David Alaba absolvierte zwar erste Einheiten auf dem Rasen, bleibt aber verletzungsbedingt passiv. "Er ist kein Thema für das Halbfinale", bestätigte Real-Trainer Xabi Alonso. Ein Comeback wäre frühestens im Finale möglich.

PSG mit makelloser Bilanz

Die Pariser überzeugten im Turnier mit vier Zu-Null-Siegen (u.a. 4:0 gegen Inter Miami, 2:0 gegen Bayern). Einziges Ausrutscher: die 0:1-Niederlage gegen Botafogo. "Unser Zusammenhalt in schwierigen Momenten macht uns stark", betonte Achraf Hakimi.

Mbappés besonderes Spiel

Besondere Spannung verspricht das Wiedersehen von Kylian Mbappé mit seinem Ex-Club PSG. Der Starstürmer kämpfte zuvor mit Magen-Darm-Problemen und kam erst in der K.o.-Phase zum Einsatz.