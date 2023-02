0:2 - Frankfurt zu harmlos gegen Napoli

5:2 - Real gewinnt irres Tor-Spektakel in Liverpool Was für ein Spiel an der Anfield Road. Nach einer 2:0-Führung innerhalb von 15 Minuten gibt Liverpool das Spiel aus der Hand und verliert in der Neuauflage des Vorjahresfinals 2:5 gegen Real Madrid. Bei den Spaniern muss unser ÖFB-Star David Alaba früh verletzt vom Feld.