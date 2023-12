Totales Drama in der Mozartstadt. Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg darf nicht international überwintern. Die Bullen verlieren am letzten Spieltag der ChampionsLeague-Gruppenphase 1:3 gegen Benfica Lissabon. Am Ende entscheidet das Tor der Portugiesen drei Minuten vor Schluss.

Mehr Infos folgen in Kürze... +++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++