Alles zur Champions-League-Auslosung jetzt im Livestream

Die Champions League geht in die entscheidende Phase, und die Spannung steigt mit der Auslosung der Achtelfinalpaarungen am Montag in Nyon (12 Uhr/live Sky). Ab 14 Uhr wird

Bereits die Vorrunde war Schauplatz packender Momente. Doch nun warten 16 Teams gespannt darauf, welche Duelle die nächste Runde mich sich bringen wird. Deutsche Fußballfans dürfen sich dabei auf eine starke Präsenz freuen. Denn mit Bayern (Laimer), Dortmund (Sabitzer) und RB Leipzig (X.Schlager, Baumgartner, Seiwald) haben gleich drei Bundesliga-Teams, alle mit ÖFB-Beteiligung, den Sprung unter die letzten 16 geschafft. Hier gehts zum Livestream Die Champions League Achtelfinalisten im Überblick: Gruppe Gruppenerster Gruppenzweiter A FC Bayern München (GER) FC Kopenhagen (DEN) B FC Arsenal (ENG) PSV Eindhoven (NED) C Real Madrid (ESP) SSC Napoli (ITA) D Real Sociedad (ESP) Inter Mailand (ITA) E Atletico Madrid (ESP) Lazio Rom (ITA) F Borussia Dortmund (GER) Paris Saint-Germain (FRA) G Manchester City (ENG) RB Leipzig (GER) H FC Barcelona (ESP) FC Porto (POR) Sturm Graz blickt gespannt nach Nyon Erstmals seit 23 Jahren überwintern die „Blackies“ wieder in einem internationalen Bewerb. Am Montag (14 Uhr/live Sky) hat die Elf von Trainer Christian Ilzer die Ehre, als letzter verbliebener heimischer Europacup-Teilnehmer an der Auslosung der Play-offs zur Conference-League-K.o.-Runde in Nyon teilzunehmen. Die Gruppendritten aus der Europa League treffen dabei auf den Gruppenzweiten aus der Conference League. Potenzielle Gegner wie Eintracht Frankfurt, Legia Warschau oder KAA Gent versprechen spannende Duelle, während auch Begegnungen mit österreichischen Legionären (Ljubicic bei Dinamo Zagreb oder Wimmer bei Bratislava) für zusätzliche Würze sorgen. Ilzer zeigt sich bereits vor der Auslosung hochmotiviert und sieht in den Play-offs eine „riesige Chance“ für sein Team. „Überwintern soll für uns nicht heißen, zwei weitere Spiele zu haben, sondern international noch länger vertreten zu sein.“ Wer ist in der Conference League K.-o.-Runde dabei? Gruppensieger Conference League Gruppenzweite Conference League Gruppendritte der Europa League Aston Villa (ENG) Olympiakos Piräus (GRE) Eintracht Frankfurt (GER) Club Brugge (BEL) Ajax Amsterdam (NED) Slovan Bratislava (SVK) Fenerbahçe (TUR) Betis Sevilla (ESP) KAA Gent (BEL) Fiorentina (ITA) SK Sturm Graz (AUT) Dinamo Zagreb (CRO) LOSC Lille (FRA) Servette Genf (SUI) Bodö/Glimt (NOR) Maccabi Tel Aviv (ISR) Union Saint-Gilloise (BEL) Legia Warschau (POL) PAOK (GRE) Maccabi Haifa (ISR) Ferencvaros Budapest (HUN) Viktoria Plzeň (CZE) Molde FK (NOR) Ludogorets Rasgrad (BUL)