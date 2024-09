Laut Medienberichten an Fieber erkrankt.

Marko Arnautovic wird das Auftaktspiel von Inter Mailand in der Fußball-Champions League bei Manchester City verpassen. Österreichs Teamstürmer war am Tag vor dem Spiel am Mittwochabend (21.00 Uhr) laut italienischen Medienangaben fiebrig. Der 35-Jährige konnte das Abschlusstraining nicht bestreiten und machte auch die Reise nach England nicht mit.