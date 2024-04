Barcelona will gegen PSG »Geister beiseiteschieben«

Der FC Barcelona hat am Dienstag (21 Uhr/live auf Sky) im Kampf um den erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Fußball-Champions-League seit 2019 die Trümpfe in der eigenen Hand.

Nach dem Auswärts-3:2 bei Paris St. Germain bietet sich den Katalanen vor dem Rückspiel am Dienstag (ab 21.00, im Sport24-Liveticker) eine gute Ausgangsposition. Für die Franzosen könnte auf dem Weg zum Premierentitel einmal mehr vorzeitig das Aus kommen. Barca ist auf der "Abschiedstournee" von Coach Xavi richtig gut in Fahrt. 13 Pflichtspiele gab es keine Niederlage mehr, wobei gleich zehn Siege herausschauten.

Paris laut Xavi Favorit

Die jüngsten sechs Partien wurden gewonnen. Zudem war das 1:0 bei Cadiz am Samstag das sechste Ligaspiel in Folge ohne Gegentreffer. Bei dieser Bilanz könnte das Selbstvertrauen ein wesentlicher Faktor auf dem Weg ins Halbfinale werden. "Ich bin sehr stolz darauf, wie der Club aktuell dasteht", betonte Xavi. Die Favoritenrolle wollte er aber nicht annehmen. PSG sei seiner Meinung nach weiterhin favorisiert, um in die nächste Runde einzuziehen.

Ein weiterer kleiner Vorteil ist die Tatsache, dass PSG am Wochenende spielfrei war, sich daher seit dem ersten Duell voll auf das Entscheidungsspiel auf spanischem Boden fokussieren konnte. "Es ist alles noch offen. Vor uns liegt ein Finale und ich habe Vertrauen in meine Mannschaft", verlautete der frühere Barca-Triple-Trainer und nun aktueller PSG-Coach Luis Enrique.

Letzter Barca-Heimsieg sieben Jahre her

Dennoch haben die Spanier ein großes Ziel vor Augen. Das erste Halbfinale seit 2019. „Wir müssen die Geister beiseiteschieben“, lautete die Kampfansage von Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen und bezog sich damit auf die schwierigen letzten Jahre im internationalen Geschäft. Den letzten Heimsieg gegen PSG feierten die Spanier 2017 mit 6:1 und drehten damit sogar die 0:4-Klatsche aus dem Hinspiel im Prinzenpark.