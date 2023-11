Barcelona will in Hamburg Achtelfinalticket lösen

Barcelona befindet sich heute (18.45 Uhr/live auf Sky) im Champions-League-Rückspiel gegen Shakhtar Donetsk einem erklärten Saisonziel bereits ganze nahe. Erstmals seit 2020 wollen die Katalanen nicht schon in der Vorrunde scheitern, sondern das Achtelfinale erreichen.

Barca mühte sich nach dem bitteren Heim-1:2 im Liga-Clasico gegen Real Madrid, zugleich die erste Saisonniederlage, zuletzt zu einem erst in der Nachspielzeit fixierten 1:0-Erfolg bei Real Sociedad. Trainer Xavi sprach danach von drei "goldenen" Punkten für sein Team, der späte Treffer solle ein Wendepunkt gewesen sein. Am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im Sport24-Liveticker) will der spanische Meister gegen Shakhtar Donetsk den Erfolgslauf fortsetzten und frühzeitig das Königsklassen-Achtelfinalticket fixieren.

Der 43-jährige Spanier, der weiter auf die verletzten Frenkie de Jong und Sergi Roberto verzichten muss, hofft auf weniger Zitterpartien in der Zukunft. In den jüngsten neun Pflichtspielen gab es nie ein Ergebnis mit zwei Toren Unterschied, sechs Siegen standen dabei zwei Remis und eine Niederlage gegenüber.

Hamburg: Ausweichquartier der Ukrainer

Auch das Heimspiel gegen Schachtar (2:1) am 25. Oktober war für die Spanier trotz früher Treffer von Ferran Torres (28.) und Fermin Lopez (36.) alles andere als eine klare Sache gewesen. "Sie haben um jeden Ball gekämpft, uns herausgefordert und waren vor allem im technischen Bereich gut", sagte Xavi. Das wird auch im Ausweichquartier der Ukrainer auf deutschem Boden nicht anders sein. Ein gutes Omen könnte ein neuerlicher Treffer von Ferran Torres sein. Der 23-jährige Stürmer hat bisher in neun CL-Gruppenspielen getroffen und war danach immer auch als Sieger vom Platz gegangen.

Bei Schachtar hat Neo-Trainer Marino Pusic für Schwung gesorgt, nach dem Debüt gegen Barca gab es im Cup und zuletzt mit einem 1:0 in der Liga gegen Dynamo Kiew Erfolgserlebnisse. Sollten die Ukrainer (3) realistisch um Rang zwei mitkämpfen wollen, ist Zählbares gegen Barca (9) sehr wichtig. Der Rückstand auf den Zweiten FC Porto (6), der das punktlose Schlusslicht Royal Antwerpen zu Gast hast, beträgt doch drei Punkte. Das Hinspiel verloren die Belgier klar mit 1:4.