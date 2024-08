Champions League: Diese Hammer-Gegner warten auf Sturm und Salzburg

Champions League-Revolution: So funktioniert die neue Auslosung.

Red Bull Salzburg hat unter Trainer Pepijn Lijnders ein wichtiges Etappenziel erreicht. Auch in dieser Saison sind die "Bullen" europäisch auf dem höchsten Level angesiedelt - nämlich in der Champions League. Erstmals wird Österreich durch zwei Klubs, Meister Sturm Graz war bereits fix in der Gruppenphase qualifiziert, in der Königsklasse vertreten sein. Bis weit nach Mitternacht feierte die Salzburger Mannschaft nach dem Play-off-1:1 gegen Dynamo Kiew mit dem Trainerstab und den Chefitäten des Clubs. "Spielt mit 100 Prozent, feiert mit 100 Prozent", hatte Lijnders als Motto ausgegeben. Maurits Kjaergaard gab den Kabinen-DJ, als Soundtrack fungierte unter anderem auf den Wunsch des Trainers "Memories" von David Guetta. Denn es gehe vor allem darum, Erinnerungen zu kreieren. "Als ich zu diesem Club gekommen bin, habe ich gesagt, wir möchten den Fans spezielle Spiele schenken, wir möchten ihnen europäische Nächte geben", betonte Lijnders. Das ist jetzt möglich - in der Champions League.

Millionen: 18 Mio. Euro für die Gruppenphase

Red Bull Salzburg und Doublesieger Sturm Graz erhalten für ein Startgeld von 18,6 Millionen Euro planen. Jeder Sieg in der neuen, acht Spiele je Club umfassenden Ligaphase bringt 2,1 Mio. Euro, jedes Remis 700.000. Dadurch sind Einnahmen von bis zu 30 Millionen Euro möglich.

Auslosung: Software ermittelt die Gegner

Die Auslosung für das neue Champions-League-Format geht am heutigen Donnerstag (ab 18 Uhr, live auf Canal+, Sky) in Monte Carlo über die Bühne. Der Modus: Die Auslosung übernimmt eine Software. Physisch gezogen wird jeder Club auf einer Loskugel nur einmal, die KI errechnet dann die acht Gegner. Schon in der Hauptrundenphase kann es zu Topduellen zwischen den Schwergewichten Manchester City, Real Madrid oder Bayern München kommen.

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase ✅ pic.twitter.com/hlVrDh7Hvt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2024

Bei der Auslosung kommt es zu einer Einteilung der Mannschaften in vier Töpfe, jeder Club spielt gegen je zwei Teams aus jedem Topf. Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind nicht vorgesehen. Zudem sollen maximal zwei Gegner aus demselben Verband kommen. Red Bull Salzburg befindet sich im Top 3, Sturm Graz im vierten Topf.

Brisant: Durch den neuen Modus ist es möglich, dass beide österreichischen Clubs etwa auf Real Madrid oder den FC Bayern treffen. Dabei spielt man gegen jeden Gegner nur einmal (heim oder auswärts).

Fernsehen: Sky und Canal+ zeigen CL live

In Österreich gibt es die Königsklasse heuer nur im Pay-Fernsehen. Sky überträgt 91 Prozent aller Partien, bei den Mittwoch-Spielen hat Canal+ das Pickrecht und zeigt diese Partie dann exklusiv.