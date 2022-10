Diese Elf schickt Matthias Jaissle in den Hit gegen Chelsea

Für das letzte Heimspiel in der Gruppenphase der heurigen Champions-League-Saison setzt Salzburg-Coach Matthias Jaissle auf diese Startelf.

Matthias Jaissle schenkt dieser Elf sein Vertrauen:

Im Vergleich zum Sturm-Spiel am vergangenen Wochenende rücken Bernardo (statt Solet) und Benjamin Sesko (statt Adamu) in die Startelf. Oumar Solet wird verletzungsbedingt im Hit gegen Chelsea fehlen. Zudem wird Luca Sucic wieder von Beginn an spielen.

Champions League, Gruppe E - 5. Runde:

Red Bull Salzburg - Chelsea

Salzburg, Stadion Salzburg, 18.45 Uhr, SR Schärer/SUI

Salzburg: Köhn - Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wöber - Gourna-Douath - Seiwald, Sucic, Kjaergaard - Okafor, Sesko

Ersatz: Mantl, Walke, Van der Brempt, Piatkowski, Baidoo, Simic, Diarra, Sesko

Es fehlen: Fernando, Koita (beide Oberschenkel), Capaldo (Knie), Tijani (Schien- und Wadenbein), Ulmer (Adduktoren), Kameri (Schulter), Solet (Oberschenkel)

Chelsea: Arrizabalaga - Silva, Cucurella, Chalobah - Kovacic, Jorginho, Havertz, Gallagher - Pulisic, Sterling - Aubameyang

Ersatz: Bettinelli, Mendy, Loftus-Cheek, Broja, Mount, Zakaria, Chilwell, Ziyech, Azpilicueta, Chukwuemeka