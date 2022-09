Einbruch bei Bayern-Star während CL-Partie

Am Dienstagabend wird Thomas Müller Opfer eines Einbruchs. Und das, während er an seinem 33. Geburtstag Champions League gegen den FC Barcelona spielt.

Wie die BILD berichtet wurde während dem Champions-League-Kracher des FC Bayern gegen den FC Barcelona bei Geburtstagskind Thomas Müller eingebrochen. In seinem Einfamilienhaus in der kleinen Gemeinde Otterfing, welche sich eine gute dreiviertel Stunde von der Allianz Arena entfernt befindet, erbeuteten Diebe Wertgegenstände in Höhe von rund einer halben Million Euro.

Von den Einbrechern fehlt laut der örtlichen Polizei jede Spur: „Am Dienstagabend brachen offenbar mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Otterfing ein und erbeuteten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich. Trotz massiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei fehlt von den Einbrechern bislang jede Spur. Die Kripo Miesbach ermittelt.“ Trotz des Einsatzes von 15 Streifenwägen, Diensthundeführern und einem Polizeihubschrauber konnten die Täter über das angrenzende Feld flüchten.

Die Täter sollen es vor allem auf hochwertige Uhren von Thomas Müller abgesehen haben, der während der Tat auf dem Platz mit den Bayern gegen Kumpel Robert Lewandowski kickte. Der sonst gesprächige Müller erfuhr von dem Vorfall kurz nach Spielende und stand den Journalisten wegen einem "privaten Termin" nicht zur Verfügung. Dieser war leider nicht seine eigene Geburtstagsfeier.