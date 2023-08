Färöer-Club feiert Champions-League-Sensation

Fußball-Meister KI Klaksvik von den Färöern hat sich in der Champions-League-Qualifikation erneut als Favoritenschreck präsentiert.

Nachdem das Team aus der 5.000-Einwohner-Stadt den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest eliminiert hatte, wurde am Mittwoch in der zweiten Quali-Runde zur Königsklasse auch der schwedische Champion BK Häcken überwunden. Klaksvik jubelte in Göteborg nach einem 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen, nach 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden.

© APA/AFP/TT News Agency/Adam IHSE ×

Das Hinspiel hatte torlos geendet. "Tränen. Freudentränen. Was für ein Team. Was für ein Club. Was für eine Stadt. Was für eine Geschichte. Großartige Fan-Unterstützung. Das ist unglaublich", twitterte der Club nach dem historischen Triumph. In der dritten Quali-Runde gibt es ein weiteres Duell gegen ein skandinavisches Team, es wartet der norwegische Meister Molde FK. Bei einer Niederlage würde es für Klaksvik in den Play-offs zur Europa League weitergehen. Die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase, bei zwei Niederlagen geht es in die Conference League, ist Klaksvik als erstes Team aus den Färöern überhaupt sicher.

Ebenfalls jubeln durfte der türkische Meister Galatasaray Istanbul, der sich gegen Zalgiris Vilnius aus Litauen mit Mario Pavelic durchsetzte. Ohne ÖFB-Kicker Yusuf Demir im Kader siegte Galatasaray dank eines Treffers des Belgiers Dries Mertens vor heimischer Kulisse mit 1:0, im Hinspiel hatte es noch ein 2:2 gegeben.