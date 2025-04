FC Barcelona empfängt Inter zum Halbfinal-Kracher

Barcelona hat den Cup-Titel geholt und ist in Form, Inter steckt in einer Mini-Krise. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League prallen zwei Gegensätze aufeinander.

Das Hinspiel des Halbfinals der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand beginnt am Mittwoch um 21.00 Uhr

Katalanen auf Triple-Kurs

Der FC Barcelona geht mit breiter Brust in das Duell. Nach dem Copa-del-Rey-Triumph und drei Siegen in Serie sind die Katalanen in Form. Trainer Hansi Flick weiß, wie wichtig der Titel für die Stimmung war: „Alle sind sehr fokussiert und wissen, wie wichtig das Spiel ist und dass harte Arbeit nötig ist, um das Finale zu erreichen.“

Inter in der Ergebniskrise

Bei Inter läuft es weniger rund. Gegen Roma (0:1) und Milan (0:3) setzte es zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Serie. Trainer Simone Inzaghi betonte vor dem Spiel: „Wir brauchen hohe Konzentration und Mut.“ Henrikh Mkhitaryan sprach von einer harten Saison, betonte aber die Qualität seines Teams.

Barca mit Verletzungspech, Inter mit Joker Arnautovic?

Barca muss wohl auf Toptorjäger Robert Lewandowski verzichten, dafür könnten Raphinha, Ferran Torres und Lamine Yamal offensiv gefährlich werden. Im Cup-Clasico wurde Jules Kounde mit seinem Treffer zum Matchwinner. Aufseiten von Inter dürfte ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic eine Jokerrolle einnehmen. Im Fokus steht Stürmer Lautaro Martinez, der zuletzt fünfmal in Folge in der Champions League traf.

Historischer Rückblick & Statistik

Inter hat die Champions League bisher nur 2010 gewonnen – damals im Halbfinale gegen Barcelona. Insgesamt spricht die Statistik für Barca: Fünf Siege, vier Remis, eine Niederlage aus zehn Duellen. Das letzte CL-Halbfinale erreichte Barcelona 2019.