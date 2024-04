FC Bayern: Mega-Ärger über DIESE Szene

Superstar Kane außer sich: „Das ist der klarste Elfmeter, den ich je gesehen habe“

Nach den Pleiten der letzten Wochen präsentierte sich der FC Bayern in der Champions League wieder stark verbessert und holte gegen Arsenal ein verdientes Remis. Nach dem Spiel waren die Bayern-Stars aber vor allem wütend auf den Schiedsrichter. Glenn Nyberg aus Schweden soll ihnen einen klaren Elfmeter vorenthalten haben.

Konkret geht es um eine Szene in der 67. Minute. Arsenal-Goalie David Raya spielt einen Abstoß zu dem am Fünfmeterraum postierten Gabriel. Der Brasilianer nimmt den Ball dann klar mit der Hand auf, legte ihn wieder auf den Rasen und spielte ihn zu Raya zurück. Nyberg aus Schweden hatte kurz vor der Ausführung des Abstoßes angepfiffen.

On a normal day, you get punished for what Gabriel did there.



Very lucky. pic.twitter.com/3SRpsdIN9o — AFC Prince (@AFCprince_) April 9, 2024

"Kids mistake"

Für die Bayern ein klarer Elfmeter: „Wir hätten einen klaren Elfmeter bekommen müssen, als der Schiri pfeift, der Torwart den Ball passt und Gabriel ihn in die Hand nimmt. Das ist der klarste Elfmeter, den ich je gesehen habe“, so Harry Kane nach dem Spiel. Der Schiedsrichter habe den Spielern gesagt, das sei ein Anfängerfehler („kids mistake“) gewesen und das pfeife er nicht in einem Viertelfinale der Champions League, berichtete Trainer Tuchel. „Das ist ja eine ganz neue Form der Regelauslegung.“

Amazons Schiri-Experte Lutz Wagner wertet die Situation anders. „Das ist eine sehr, sehr eigentümliche Szene. In dieser Situation hat der Schiri einen Pfiff in die Ausführung hinein getätigt. Damit hat er die Abwehrspieler verunsichert. Ich finde im Sinne des Fußballs, war es die bessere Lösung, so wie er es gelöst hat.“

In der Nachspielzeit stand Nyberg erneut im Mittelpunkt. Bei einem vermeintlichen Foul an Arsenals Saka im Strafraum blieb die Pfeife stumm – zum Vorteil der Bayern.