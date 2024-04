2:2 – Bayern vergibt gegen Arsenal den Sieg

Harry Kanes 15. Tor gegen Arsenal reichte am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League für die Bayern nicht aus! Die Münchner gerieten nach Treffer von Saka (12.) in Rückstand. Gnabry (18.) & Kane (32., Elfmeter) drehten die Partie, ehe Trossard (76.) den Endstand zum 2:2 fixierte.

In Salzburg wird man das Resultat mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben. Denn sollten die Bayern im Rückspiel in der kommenden Woche Arsenal ausschalten, hätten die Bullen ihr Ticket für die Club-WM im Sommer 2025 in den USA sicher.

Bayern liefen frühen Rückstand nach

Comebacker Manuel Neuer war beim 1:0 durch Bukayo Saka chancenlos, die Hoffnungen der Gäste scheinbar im Keim erstickt. Doch anstatt ins Tor schoss Ben White wenig später Neuer an (16.), die Deutschen nahmen die Einladung an. Ex-Arsenal-Kicker Gnabry nutzte nach schludrigem Aufbauspiel der Hausherren die Chance zum Ausgleich eiskalt, gute zehn Minuten später hatte Kane seinen großen Auftritt. Nach tollem Antritt von und Foul an Leroy Sane rollte Englands Teamstürmer Kane den Elfer nach früher Reaktion David Rayas ungerührt ins rechte untere Eck.

"Joker" Trossard mit dem Ausgleich

Die Bayern hielten Arsenal mit seinem aggressivem Pressing auch nach Seitenwechsel meist erfolgreich in Schach, den verdienten Ausgleich konnten sie schließlich aber nicht verhindern. "Joker" Trossard setzte den ersten gefährlichen Abschluss der Hausherren in der zweiten Hälfte aus elf Metern trocken ins Tor, die Gunners drückten noch auf den Siegestreffer. Die Stange trafen im Finish aber noch die Bayern in Person von Kingsley Coman (90.).