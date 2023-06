Wenige Stunden vor Anpfiff des Champions-League-Finales zwischen Manchester City und Inter Mailand zogen in Istanbul dunkle Rauchschwaden in Richtung Stadion.

Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen ... Etwa zwei Stunden vor dem geplanten Beginn des Königsklassen-Endspiels ist in Istanbul in der Nähe des Atatürk-Olympiastadions ein Feuer ausgebrochen. Über der türkischen Metropole war eine starke Rauchentwicklung zu sehen, die dunklen Schwaden bewegten sich in der Folge in Richtung der Arena.

Meanwhile in Istanbul. The smoke has reached the stadium. ???? #UCLfinal pic.twitter.com/O1pL4JujaM — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2023

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg war ein Brand in einer Fabrik die Ursache. "Das geht hier schon eine ganze Weile und ich habe das Gefühl, dass es immer mehr wird. Man muss es mal im Blick behalten", berichtete Plettenberg in der Live-Übertragung. Man könne das Feuer vor dem Stadion bereits riechen.

Dass das Finale von den Rauchschwaden beeinträchtigt wird, ist derzeit jedoch unwahrscheinlich. Das Endspiel soll planmäßig um 21 Uhr angepfiffen werden.