Frankfurt verzichtet bei Napoli-Gastspiel auf Auswärtsfans

Eintracht Frankfurt hat die Ticket-Posse der italienischen Sicherheitsbehörden vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Fußball-Champions-League bei SSC Napoli vorerst gestoppt.

Der Club von Trainer Oliver Glasner sieht sich in dem Streit um das teilweise Verkaufsverbot von Eintrittskarten an Frankfurter Fans zwar im Recht, wird aber dennoch freiwillig auf das ihm zustehende Gästekontingent von 2.700 Tickets für die Partie am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) zu verzichten.

Allerdings kündigte der Verein an, er werde auch gegen die neue Verfügung der Präfektur Neapels Rechtsmittel einlegen. "In Anbetracht der Zeit geht es jetzt vor allem ums Prinzip und um die Zukunft", erklärte Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke zu den bevorstehenden und langwierigen rechtlichen Maßnahmen.

Zu Beginn der Vorwoche hatte das Innenministerium in Rom allen Anhängern aus Deutschland den Zugang zur Arena untersagt. Nachdem ein Eilantrag der Eintracht vor Gericht erfolgreich und der Bann für ungültig erklärt worden war, hatte die Präfektur der Stadt am Vesuv am Sonntag ein Verbot für Anhänger aus Frankfurt ausgesprochen.

Hintergrund ist, dass es am Rande des Hinspiels am 21. Februar in Frankfurt zu tätlichen Angriffen auf italienische Fans gekommen war. Neun Personen wurden damals kurzzeitig in Gewahrsam genommen, nachdem die Eintracht mit 0:2 verloren hatte.