So spottet das Netz über die Bayern-Klatsche

Tuchel steht nach dem 0:3 gegen Manchester City vor seinem 2. Titel-K.o.

Das Etihad Stadium, gestern, 21.27 Uhr. Ein Aufschrei aus 53.400 Kehlen, Bayern-Goalie Sommer streckt sich vergeblich. Mit tollem 22-m-Linksschuss versenkt City-Stürmer Rodri den Ball im Kreuzeck -1:0 (27.). Eine Unachtsamkeit der Verteidigung, eine falsche Hand von Neuer-Vertreter Sommer, der Anfang vom Bayern-Ende.

Der Champions-League-Viertelfinalkracher, das Duell der Trainer-Giganten Guardiola (City) und Tuchel (Bayern) hielt lange, was er versprach. Chancen auf beiden Seiten. Glanz-Paraden von Sommer und Ederson.

Doppelschlag (70., 76.) gibt Bayern den Rest

Neo-Coach Tuchel zittert vor Totalpleite

Doch bei Bayern geht vorne geht zu wenig, auch als Thomas Müller in der zweiten Hälfte viel zu spät kam. Und hinten passiert's: Upemacano verliert den Ball im Strafraum. Haaland kommt ran, f lankt zu Da Silva, der zum 2:0 einköpft (70.). Sechs Minuten später beweist Erling Haaland seinen Torriecher: Frei stehend aus kurzer Distanz -3:0 (76.). Bewerbsübergreifend war das bereits das 45. Saisontor für den Wunderknaben aus Norwegen -neuer Rekord für einen Premier-League-Spieler.

Bayern steht vor dem Abschied aus der Champions League. Damit ist nach dem bitteren Pokal-Out gegen Freiburg wohl auch die zweite Titelchance für Neo-Bayern-Coach Thomas Tuchel futsch. Jetzt bleibt nur mehr der Bundesliga-Titel für den Nachfolger vom gefeuerten Julian Nagelsmann.

Spott im Netz

In den sozialen Medien mussten die Bayern nach dem Spiel ordentlich Spott einstecken. Die Fans machten sich dabei vor allem über den Trainerwechsel lustig.

Bayern really sacked Nagelsmann because "The treble was in danger" only to lose 2 out of 3 possible trophies in the next 4 games ???????????? pic.twitter.com/zQoihbxH49 — Noodle Vini (@vini_ball) April 11, 2023

A penny for Julian Nagelsmann's thoughts right now... pic.twitter.com/1oEhpz04Z8 — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2023

Bayern Munich getting rid of Nagelsmann for Tuchel was like pic.twitter.com/gdU9xbZ9lr — Troll Football (@TrollFootball) April 11, 2023

Bayern sacked nagelsmann because they felt that the treble is in danger pic.twitter.com/NJ4OqFsVix — yahya (@LeonHegerberg) April 11, 2023

Julian Nagelsmann and his assistant manager right now



pic.twitter.com/TIARNi8wP6 — Adamz???? (@philz_adamz) April 11, 2023

Julian Nagelsmann watching Manchester City beating Tuchel Bayern Munich mercilessly pic.twitter.com/lHTsNbPK4q — Concra Gh (@GhConcra) April 11, 2023

