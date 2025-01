Königsklassen-Finish wird zum Mega-Thriller

Der Tag der Entscheidung! Mit dem neuen Ligamodus, der 36 Teams umfasste, versprach die UEFA mehr Spannung und Dramatik in der Champions League – und genau die gibt’s am letzten Spieltag!

Denn mit dem FC Liverpool und FC Barcelona stehen lediglich zwei Teams schon fix im Achtelfinale. Für 18 Mannschaften geht es hingegen noch um Alles: Wer schafft de direkten Sprung die K.o.Runde? Wer kommt in die Play-offs? Und für wenn ist morgen Schluss auf dem internationalen Parkett? Sport24 bringt Sie für den Königsklassen-Showdown am Mittwoch (ab 21 Uhr, live im Sport24-Liveticker) auf den neuesten Stand.

Goodbye: Sturm & Salzburg bereits out

Für die beiden rot-weiß-roten Vertreter, Sturm Graz und RB Salzburg, ist das königliche Schicksal bereits vor dem letzten Spieltag besiegelt. Mit nur einem Sieg aus sieben Duellen und mageren drei Punkten auf dem Konto können sowohl der Double-Champion, der zum Abschied den ebenfalls ausgeschiedenen RB Leipzig empfängt, als auch die Bullen, die gegen Atlético Madrid noch einmal in die Bresche springen müssen, nur noch Ergebniskorrektur betreiben.

Droht in Paris neue "Schande von Gijon" 2.0?

Ein besonderes Auge wirf man am Mittwoch auch Richtung Paris. Denn vor dem Ligaphasen-Finale rangieren Paris Saint-Germain und VfB Stuttgart punktegleich auf dem letzten Play-off-Platz. Ein Unentschieden würde beiden den Einzug sichern – doch diese Konstellation weckt Erinnerungen an die „Schande von Gijón“. 1982 trafen Deutschland und Österreich im letzten Gruppenspiel aufeinander. Ein 1:0-Sieg der DFB-Elf sicherte beiden den K.o.-Einzug und besiegelte das Ausscheiden der Algerier, die geheime Absprachen vermuteten. Droht nun die „Schande von Paris“?

ManCity vor peinlichem CL-Aus

Besonders brisant: Ausgerechnet Titelfavorit Manchester City steht nach zwei Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen mit dem Rücken zur Wand und muss das letzte Spiel gegen Club Brügge unbedingt gewinnen. Andernfalls ist das blamable Aus in der Königsklasse schon besiegelt.

ÖFB-Star zittern um Top-Acht-Platzierung

Der FC Bayern München (Konrad Laimer) ist zwar schon weiter, muss allerdings nach der bitteren 0:3-Klatsche gegen Feyenoord um einen Platz in der Top-Acht kämpfen. Auch für den gebeutelten BVB und Marcel Sabitzer geht es am letzten Spieltag gegen Shakhtar Donezk noch um den direkten Einzug ins Achtelfinale. Dies ist rein rechnerisch auch noch für Titelverteidiger Real Madrid mit Rückkehrer David Alaba in der Abwehrreihe möglich.