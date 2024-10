Königsklassen-Wiedersehen: Real & BVB treffen in Final-Neuauflage aufeinander

Am Dienstag (21 Uhr, live Sky) stellt sich Borussia Dortmund in der Champions League Titelverteidiger Real Madrid. Dabei ist das letzte Königsklassen-Duell der beiden Teams noch gar nicht allzu lange her.

Für Borussia Dortmund dürfte das Champions-League-Duell gegen Real Madrid am Dienstag (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) kein erfreuliches Wiedersehen sein, denn der letzte Königsklassen-Clash der beiden Teams endete mit einer bitteren Enttäuschung für die Deutschen. Im Finale der letzten Auflage, Anfang Juni, unterlag der BVB den Königlichen mit 0:2. Jetzt haben ÖFB-Star Marcel Sabitzer und Co. die Chance auf Revanche. Rache haben die Borussen allerdings nicht im Sinn. Dortmund führt CL-Tabelle an "Eine Revanche kann es nicht geben, weil es keinen Pokal gibt. Die Emotionen sind komplett andere", erklärte Neo-Coach Nuri Sahin. Auch Mittelfeldspieler Julian Brandt betonte, man könne aus dem letzten Aufeinandertreffen "ein paar Sachen mitnehmen, aber wir haben nun eine neue Situation, eine andere Ausgangslage." Dortmund konnte sich bislang in der Ligaphase der Champions League beweisen, führt zurzeit sogar die Tabelle der 36 Teilnehmer an. Nach einem 3:0-Auftakt gegen Club Brügge sowie einem 7:1-Kantersieg gegen Celtic, will man auch gegen Real einen Erfolg feiern. Der BVB sei "gut eingestellt - unabhängig von dem Spiel im Juni", so der 28-jährige Brandt. Sahin: "Wir brauchen alles!" Coach Sahin, der selbst schon im Trikot der "Los Blancos" auf dem Platz gestanden ist (Saison 2011/12), sprach warnende Worte: "Nur Mentalität reicht nicht, um bei Real zu überleben - vor allem nicht in diesem Stadion. Wir brauchen alles. Viel Qualität, viel Selbstvertrauen, Mentalität natürlich und auch Spielglück." Zwar ist Gastgeber Real ein zu fürchtender Gegner, dieser macht zurzeit allerdings eine schwierige Phase durch. In der spanischen Liga muss sich das Team rund um Star-Kicker Kylian Mbappé mit dem zweiten Platz, drei Punkte hinter dem FC Barcelona, begnügen. Außerdem gab es für die Titelverteidiger zuletzt eine 0:1-Königsklassenpleite gegen Lille.