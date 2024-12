Laimer trifft für Bayern, Zittersieg für Real – Salah schreibt Geschichte!

Der sechste Champions-League-Spieltag brachte Highlights en masse:

Liverpool bleibt als einziges Team makellos, Titelverteidiger Real Madrid siegt knapp, und die Bayern feiern in ihrem 300. Champions-League-Spiel einen 5:1-Kantersieg – unter anderem dank eines Treffers von Konrad Laimer. Auch Christoph Baumgartner traf für Leipzig, das jedoch erneut punktlos blieb. Marko Arnautovic erlebte mit Inter eine bittere Schlussphase, während Mohamed Salah erneut seine Klasse bewies.

Liverpool weiter makellos – Salah glänzt erneut

Liverpool bleibt das einzige Team in der Champions League mit voller Punkteausbeute. Die "Reds" siegten bei Girona mit 1:0 dank eines verwandelten Elfmeters von Mohamed Salah (63.), der damit sein 16. Tor im 22. Pflichtspiel der Saison erzielte. Salahs Form dürfte auch für die Liverpool-Bosse interessant sein, da der Vertrag des 32-jährigen Ägypters im Sommer ausläuft.

Laimer und Bayern in Torlaune

Bayerns 300. Spiel in der Champions League wurde mit einer Galavorstellung gefeiert. Beim 5:1 gegen Schachtar Donezk traf ÖFB-Star Konrad Laimer sehenswert zum 1:1 (11.), nachdem Kevin die Ukrainer früh in Führung gebracht hatte. Für Laimer, der als Rechtsverteidiger agierte, war es der erste Treffer in der laufenden Saison. In der Folge sorgten Thomas Müller (45.), der überragende Michael Olise (70., 93.) und Jamal Musiala (87.) für klare Verhältnisse.

Real Madrid zittert sich zum Sieg

Titelverteidiger Real Madrid setzte sich in einem spannenden Duell mit 3:2 gegen Atalanta Bergamo durch. Kylian Mbappé eröffnete den Torreigen (10.), musste jedoch verletzt ausgewechselt werden. Auch Vinicius Junior (56.) und Jude Bellingham (59.) trafen für die Königlichen. Für Atalanta waren Charles de Ketelaere (45.+2) und Ademola Lookman(65.) erfolgreich.

Inter unterliegt spät – Arnautovic ohne Glück

Inter Mailand war bei Bayer Leverkusen lange auf Kurs, kassierte jedoch in der Nachspielzeit das entscheidende Gegentor durch Nordi Mukiele (90.). ÖFB-Kapitän Marko Arnautovic wurde in der 85. Minute eingewechselt, konnte das Spiel jedoch nicht mehr drehen. Mit der Niederlage endet Inters Serie ohne Gegentor in der Champions League.

Leipzig bleibt punktlos – Baumgartner mit starkem Treffer

Für RB Leipzig setzte es die sechste Niederlage im sechsten CL-Spiel. Team-Kicker Christoph Baumgartner, der bereits sein zweites Königsklassentor erzielte, brachte mit einem eleganten Heber nach Flanke von Lois Openda (62.) die zwischenzeitliche Hoffnung auf ein Remis. Doch Aston Villas "Joker" Ross Barkley entschied die Partie in der 85. Minute mit dem 3:2-Siegtreffer.