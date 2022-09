Lewandowski Rückkehr nach München

In der Gruppe C der Champions League kommt es zu einem brisanten Wiedersehen. Robert Lewandowski kehrt mit dem FC Barcelona in die Allianz Arena zum FC Bayern München zurück.

Robert Lewandowski kehrt in sein ehemaliges Wohnzimmer zurück: Beim Auftritt des FC Barcelona in der Allianz Arena des FC Bayern in der Fußball-Champions-League werden am Dienstag (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) viele Blicke auf den polnischen Stürmerstar gerichtet sein. Der hatte sich erst im Sommer nach einem langen Wechseltheater in Richtung Katalonien verabschiedet. Nun matchen sich die zum Auftakt siegreich gebliebenen beiden Teams um die Führung in der Gruppe C.

Rummenigge wünscht sich dankbaren Empfang der Fans

Sechs Wochen nach dem Abgang kommt es zum ersten sportlichen Rendez-vous mit der alten Liebe. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wünscht sich, dass die Fans die abtrünnige Tormaschine mit Dankbarkeit empfangen: "Man darf nicht vergessen: Er hat acht Jahre hier gespielt, alles gewonnen, was man gewinnen kann, und jedes Jahr zwischen 35 und 50 Tore erzielt. Dazu ist er ablösefrei gekommen und jetzt für 45 Millionen Euro verkauft worden. Er hat also auf allen Ebenen einen Beitrag zum Wohle des Clubs geleistet."

In Barcelona knüpfte Lewandowski nahtlos an seine herausragenden Leistungen aus Bayern-Zeiten an. Nach sechs Pflichtspielen steht der 34-jährige Pole bereits bei neun Toren. In der Champions League traf er beim 5:1-Auftaktsieg gegen Viktoria Pilsen dreifach, in der Liga reichte ihm am Wochenende beim 4:0-Sieg in Cadiz ein 33-minütiger Kurzeinsatz zu einem Tor und zwei Vorlagen. "Wir wissen, dass uns eine starke Mannschaft erwartet, die gut drauf ist", sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer.

Als Tormann kommt ihm im Duell mit Lewandowski eine besondere Bedeutung zu. "Wir alle kennen den Lewy aus dem Training. Wir wissen, welche Fähigkeiten er hat. Aber er weiß auch, dass es nicht einfach ist, gegen uns zu spielen", meinte der DFB-Teamtormann. Die Bayern schwächelten in der Liga zuletzt, remisierten dreimal in Folge, weshalb es aktuell nur zu Tabellenplatz drei reicht. Beim 2:2 gegen Stuttgart schonte Coach Julian Nagelsmann mit Sadio Mane, Leroy Sane, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer aber auch wichtige Akteure.

Sabitzer im Mittelfeld gesetzt

Die sollen nun wieder mit der nötigen Frische antreten. Sabitzer wird fix neben Joshua Kimmich im Mittelfeld agieren, wie Nagelsmann am Montag ankündigte. Er bezeichnete das Aufeinandertreffen mit Barca als "schöne Standortbestimmung" gegen ein europäisches Topteam. "Sie haben einen ganz anderen Geist. Die Eindrücke der letzten zwei, drei, vier Duelle gegen Barcelona kann man von der Festplatte löschen. Das ist eine gänzlich andere Mannschaft im Auftreten", urteilte Nagelsmann über das neuformierte Team von Coach Xavi. Fokussieren dürfe man sich nicht nur auf Lewandowski. "Sie haben auch zahlreiche andere gefährliche Spieler", warnte der Deutsche.

Die Bayern sind in den vergangenen Jahren zu einem Angstgegner von Barca geworden. Die letzten vier Begegnungen in der "Königsklasse" haben die Münchner gewonnen, darunter war auch das historische 8:2 beim Finalturnier 2020 in Lissabon. Auch allgemein sind die Deutschen in der Bilanz klar vorne, von elf Partien konnten acht gewonnen werden. Bei einem Remis gab es nur zwei Barcelona-Siege.

Glasner will erstmals in CL anschreiben

Im Parallelspiel steht Inter Mailand nach dem Heim-0:2 gegen die Bayern unter Druck. Der große Underdog Viktoria Pilsen hofft nach einem 1:5 in Barcelona auf eine Überraschung. Ebenfalls die ersten Punkte hat Eintracht Frankfurt in der Gruppe D im Visier. Im ersten Auswärtsspiel in der "Königsklasse" überhaupt gilt es bei Olympique Marseille zu bestehen. "Natürlich wollen wir dort punkten. Aber das ist ja kein Wunschkonzert. Wir spielen gegen den Zweiten aus der Ligue 1. Das wird nicht ganz so einfach", war sich Eintracht-Trainer Oliver Glasner bewusst. Zumal ihm auch Verletzungsprobleme zu schaffen machen.

Nach dem 0:3 gegen Sporting Lissabon und 0:1 gegen den VfL Wolfsburg in der Liga gilt es auf die Siegerstraße zurückzukehren. Sporting hat Tottenham zu Gast. Mit einem englischen Vertreter hat es auch Florian Grillitsch zu tun. Der 27-jährige Mittelfeldspieler könnte ausgerechnet an der Anfield Road im Pool-A-Duell mit Liverpool sein CL-Debüt im Dress von Ajax Amsterdam geben. In der Liga kam der 33-fache ÖFB-Teamspieler zuletzt ab der 60. Minute zu seinem ersten Einsatz.

In der Gruppe B will Bayer Leverkusen endlich einmal in dieser Saison für positive Schlagzeilen sorgen, die Aufgabe ist mit dem Heimspiel gegen Atletico Madrid aber schwer. Der FC Porto empfängt Club Brügge.