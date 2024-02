ManCity holt Pflichtsieg gegen Kopenhagen

Manchester City durfte sich über einen 1:3-Arbeitssieg gegen den FC Kopenhagen freuen.

Im zweiten Achtelfinale des Abends kam Kopenhagen im Heimspiel gegen Manchester City kaum hinterher. Der Titelverteidiger spielte Katz und Maus mit den Dänen und benötigte nur elf Minuten für den ersten Treffer durch Königsklassen-Rückkehrer Kevin De Bruyne. Der Belgier, der die Gruppenphase aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte, zeigte sich nach einem präzisen Pass von Foden in Bestform und leitete die Führung ein - 1:0 (11.).

Ein kurzer Moment des Aufatmens für Kopenhagen, als Neuzugang Mattson nach einem abgefälschten Freistoß den Ausgleich erzielte. Doch die Freude währte nicht lange, denn Bernardo Silva sorgte noch vor dem Pausenpfiff (45+1.) für die erneute Führung -2:1!

City ließ nach

Mit Motivation und erhobenen Köpfen steckten die Dänen nicht zurück und drängten von der ersten Sekunde in der zweiten Spielhälfte auf den Ausgleich zum 2:2. Die Gäste aus Manchester ließen Kopenhagen zwar viel hinter dem Ball herlaufen, aber konkrete Abschlüsse blieben aus. Erst nach weiteren 15 Minuten war es Wikiniger Erling Haaland, der es per Kopf versuchte, der Norweger konnte den Goalie jedoch nicht überlisten.

Von da an ließ das Tempo in der Partie komplett nach. Die skandinavischen "Löwen" wirkten ausgelaugt und der Triple-Champion spielte einfach nur mehr die Zeit runter. Es schien alles nach einem knappen Hinspielsieg der "Citizens". Doch in der Nachspielzeit spielte Phil Foden noch einen sehenswerten Doppelpass mit De Bruyne. Der Belgier legte im Rückraum wieder auf Foden ab, der ein leichtes Spiel hatte und das 1:3 schoss.