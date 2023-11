Mit dieser Elf wollen Bullen Inter Mailand schocken

Salzburg empfängt in wenigen Momenten Champions-League-Vorjahres-Finalisten Inter Mailand (21 Uhr/ live ServusTV & Sky). Um weiterhin vom Achtelfinale zu träumen, benötigt der Serienmeister jedoch dringend einen Sieg. Mit dieser Aufstellung soll in der Bullen-Arena die Sensation gelingen.

Vor über 30.000 Fans will RB Salzburg im Heim-Rückspiel (ab 21.00 Uhr, live im Sport24-Liveticker) Inter Mailand schocken und sich für die 1:2-Pleite vor zwei Wochen in Mailand rächen. Denn nur mit einem Drei-Punkte-Erfolg lebt der Traum vom Aufstieg in die K.o-Phase weiter.

Zumindest die Generalprobe ist schon einmal gelungen. Bundesliga-Torschützenkönig Karim Konate (8 Treffer in 13 Partien) schoss sich in der Liga bereits warm und knallte die Bullen beim 2:0-Sieg gegen WSG Tirol mit einem Doppelpack zurück an die Spitze. In wenigen Momenten peilt die Truppe von Trainer Gerhard Struber das nächste Erfolgserlebnis an. Und genau diese Startelf soll es richten:

Salzburg: A. Schlager - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer-Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh - Simic, Konate

Inter: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto - Thuram, Sanchez