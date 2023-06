Eineinhalb Jahrzehnte Warten und gigantische Investments in den Kader haben sich endlich ausgezahlt: Manchester City ist erstmals Champions-League-Sieger und am Ziel aller Träume. Mit dem Henkelpott ist für die Engländer nach Liga und Pokal auch das Triple perfekt.

Mehrere Premier-League-Titel und nationale Pokal-Triumphe hatte Manchester City längst in der Tasche, doch das große Ziel blieb lange Zeit unerreicht: Die Champions League, der größte Titel, den der europäische Klubfußball zu bieten hat.

Am Samstagabend ist das große Ziel der finanzstarken Besitzer aus Abu Dhabi endlich Wirklichkeit geworden. Mit dem Sieg im Finale gegen Inter Mailand in Istanbul sind die "Citizens" nun auch die unumstrittenen Könige in der "Königsklasse". Gebraucht hat es dafür unzählige Anläufe, eine bittere Final-Enttäuschung vor zwei Jahren und eine gewaltige Menge Geld.

Triumph im zweiten Final-Anlauf

Bereits 2021 stand ManCity erstmals im Endspiel der Champions League. Im rein englischen Duell mit Chelsea zog man allerdings überraschend mit 0:1 den Kürzeren, woraufhin sich Star-Trainer Pep Guardiola unangenehme Fragen gefallen lassen musste. "Warum hast du es wieder vermasselt, Pep?", hinterfragte die "Daily Mail" seine Aufstellung und Taktik, weil überraschend auf die defensiven Mittelfeldspieler Fernandinho und Rodri verzichtet wurde.

Öl-Millionen aus Emiraten flossen in Kader

Dass es nun im zweiten Final-Anlauf endlich geklappt hat, liegt auch stargespickten Luxus-Kader der Engländer. 1,05 Milliarden Euro betrug der Kaderwert von Manchester City vor dem Showdown mit Inter, dank des Triumphs dürften einige Kicker ihren Marktwert noch einmal steigern. Für Klub-Besitzer Mansour bin Zayed Al Nahyan hat sich nun auch sein jahrelanges Investment in die Mannschaft ausgezahlt. Seit dem Einstieg des Scheichs 2008 wurden geschätzt zwei Milliarden Euro für Transfers lockergemacht.

Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan ist Hauptanteilseigner von ManCity



20. Titel seit Scheich-Einstieg perfekt

Die Titelbilanz in den 15 Jahren seither: 7x englischer Meister, 3x FA-Cup-Sieger, 6x Ligapokal-Sieger, 3x Superpokal-Sieger – und nun auch endlich Champion von Europa!