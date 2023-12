Paris SG, AC Milan & Newcastle United im Dreikampf um Champions-League-Aufstieg

Während Kylian Mbappé am Mittwoch mit Paris SG auf Borussia Dortmund kracht, hofft Milan im Gastspiel gegen Newcastle (beide Mittwoch, 21 Uhr/ live auf Sky & ServusTV) auf ein Champions-League-Wunder.

In der „Hammergruppe“ F der Champions-League kommt es heute zum heißen Showdown. Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt Paris St. Germain und AC Milan gastiert bei Newcastle United (Mittwoch, ab 21.00 Uhr im OE24-Liveticker). Während Marcel Sabitzer und Co. das Achtelfinalticket bereits in der Tasche haben, geht es für das restliche Trio ums Eingemachte.

Newcastle und Milan zittern um Achtelfinale

Newcastle und Milan halten bei je fünf Punkten und stehen unter Siegzwang, um mit dem Achtelfinale der Königsklasse liebäugeln zu können. Doch beide Teams sind zusätzlich auf die Schützenhilfe des BVB Teams (10 Punkte) angewiesen, da PSG sieben Zähler aufweist. Gewinnen die Pariser rund um Kylian Mbappe sind sie nicht nur weiter, sondern auch Gruppensieger. Das will die Elf von Trainer Edin Terzic allerdings verhindern und gegen PSG an seiner Serie von zuletzt drei CL-Siegen in Folge anknüpfen. Ein Remis würde dafür schon reichen. „Wir wissen, welche Qualitäten sie als Mannschaft haben, aber wir haben auch ihre Defensivprobleme in Auswärtsspielen gesehen. Wir werden alles dafür investieren, um als Sieger aus der Gruppenphase herauszugehen“, erklärte Terzic. Auf die Frage, ob sich seine Schützlinge für das 0:2 in Paris revanchieren wollen, antwortete der 41-Jährige: „Ich finde Revanche ist im Sport das falsche Wort. Uns motiviert es, Spiele zu gewinnen. Wir spielen hier vor über 81 000 Zuschauern, das ist Motivation genug.“

Einsatz von ÖFB-Star Sabitzer noch fraglich

Zur Freude von Terzic steht der nach seiner Roten Karte gegen Leipzig (2:3) in der Bundesliga gesperrte Abwehrchef Mats Hummels wieder zur Verfügung. Fehlen wird hingegen Kapitän Emre Can wegen seiner dritten Gelben Karte. Ob ÖFB-Goalgetter Marcel Sabitzer und Außenverteidiger Marius Wolf, die schon am Wochenende in der Liga verletzt gefehlt hatten, in den Kader zurückkehren, soll kurzfristig entschieden werden. „Marius konnte am Montag Teile des Warmmachens mitmachen. Marcel trainiert noch individuell. Bei ihm treffen wir die finale Entscheidungen heute in der Früh“, sagte der Dortmund-Trainer.