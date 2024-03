2:1 - Mbappe schießt Paris SG mit Doppelpack ins Viertelfinale

Kylian Mbappé ist am Dienstag in Spanien seinem Traum, den Königsliga-Pokal zu stemmen, einen Schritt näher gekommen! Mit einem Doppelpack gegen Real Sociedad im Champions-League-Rückspiel schafft der französische Superstar mit Paris SG den Einzug ins Viertelfinale.

Paris Saint-Germain ist dank Fußball-Superstar Kylian Mbappé ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Die Franzosen setzten sich im Achtelfinal-Rückspiel am Dienstagabend mit 2:1 (1:0) bei Real Sociedad San Sebastián durch. Die erste Partie in Frankreich hatten sie mit 2:0 gewonnen.

PSG jetzt Mitfavorit

Mbappé brachte PSG schon in der 15. Minute mit einem Schlenzer in Führung. Im zweiten Durchgang legte er nach einem weiteren Solo nach (56.). Dem Ex-Dortmunder Mikel Merino (90.) gelang spät nur noch der Anschlusstreffer für die Basken. Die Auslosung der Viertelfinal-Spiele findet am 15. März statt.

Franzosen von Beginn an stark

Die Gäste ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Sie pressten die in der spanischen Liga kriselnden Basken hoch und zwangen sie so zu langen Bällen. Im eigenen Ballbesitz spielten sie zielstrebiger. Nach einem Steilpass von Ousmane Dembélé kam Mbappé im Strafraum an den Ball und schlenzte diesen nach einem kurzen Dribbling ins lange Eck.

Auch nach der Pause blieb PSG dominant. Nach einem starken Kombinationsangriff kam Mbappé auf der Außenbahn frei an den Ball und rannte auf Real-Torhüter Alex Remiro zu - diesmal versenkte der 25-Jährige den Ball im kurzen Eck. Kurz vor Schluss gelang Merino nach einem Durcheinander im PSG-Strafraum noch der Anschlusstreffer.