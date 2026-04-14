PSG im Halbfinale: 0:2 – Dembele versenkt Liverpool per Doppelpack

PSG bleibt das Maß aller Dinge! In einer intensiven Regenschlacht an der Anfield Road trotzt der Titelverteidiger dem Liverpooler Sturmlauf und bucht dank Ousmane Dembele das Halbfinal-Ticket.

PSG zeigte sich auch in Liverpool spielerisch in Topform. Die Gäste dachten nicht ans reine Verteidigen, sondern wollten das Geschehen im Hexenkessel Anfield kontrollieren. Besonders Ousmane Dembele wirbelte die Reds-Abwehr früh auf, verfehlte das Ziel nach einer starken Viertelstunde aber noch knapp. Liverpool kämpfte sich getragen von den heimischen Fans zurück, musste aber schon nach 30 Minuten den verletzten Hugo Ekitike ersetzen. Für ihn kam Superstar Mohamed Salah in die Partie, der prompt für mächtig Wirbel sorgte.

Marquinhos rettet in extremis

Kurz vor der Pause brannte es im PSG-Strafraum lichterloh. Im direkten Kapitäns-Duell rettete Marquinhos mit einem Weltklasse-Tackling gegen den aufgerückten Virgil van Dijk. Der Brasilianer feierte die Rettungstat wie einen eigenen Treffer – und das zu Recht, verhinderte er doch den drohenden Rückstand in einer hitzigen ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel drückte Liverpool im englischen Nieselregen weiter aufs Tempo, angetrieben vom Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai.

VAR-Drama um Elfmeter-Pfiff

In der 57. Minute hatte Milos Kerkez die Führung auf dem Fuß, verzog nach einer Salah-Hereingabe aber kläglich. Dann der Aufreger des Spiels: Schiedsrichter Maurizio Mariani zeigte in der 64. Minute auf den Punkt, nachdem Willian Pacho Alexis Mac Allister an der Ferse getroffen hatte. Doch der VAR schritt ein! Nach Ansicht der TV-Bilder nahm der Italiener den Elfmeter zurück – ein Schock für die Anfield-Fans.

Dembele macht den Deckel drauf

Mitten in die Drangphase der Reds schlug der Weltfußballer eiskalt zu. Ousmane Dembele übernahm den Ball, setzte einen Haken und schlenzte das Leder mit links unhaltbar in die Ecke. Damit war der Drei-Tore-Vorsprung aus Hin- und Rückspiel (4:0 Gesamtergebnis) zementiert. Kurz vor Schluss legte Dembele sogar noch einmal nach und besiegelte das Aus für das Team von Arne Slot endgültig. PSG trifft nun im Halbfinale auf den Sieger aus Real Madrid gegen Bayern München.