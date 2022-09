Randale vor CL-Partie in Marseille

Nur eine Woche nach dem Fan-Eklat in Nizza überschatten in Marseille die nächsten Ausschreitungen einen Fußball-Abend. Vor der Partie Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt zeigen gewaltbereite "Fans" der Frankfurter Eintracht den gegnerischen Fans den Hitlergruß. Nur die Absperrung des Stadions verhindert noch hässlichere Szenen vor dem Spiel.

Two Eintracht Frankfurt supporters have been caught on camera making a Nazi salute ahead of #SGE's Champions League game at Marseille.



Background thread on why this is a big deal. 1/6pic.twitter.com/OiaCR25eI3