Das Conference-League-Spiel zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln wird von hässlichen Szenen noch vor Spielbeginn überschattet.

Vor dem Conference-League-Spiel des deutschen Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln bei OGC Nizza ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen, der Anstoß wurde auf unbestimmte Zeit verschoben worden. "Wir erörtern derzeit die Hintergründe. Jetzt findet das UEFA-Sicherheitsmeeting statt", twitterte der FC rund eine Viertelstunde vor dem geplanten Anpfiff um 18.45 Uhr am Donnerstag.

Rund 50 vermummte Kölner hatten zunächst den Block der Franzosen angegriffen. Bei der anschließenden Auseinandersetzung flogen Leuchtraketen, E-Roller, Stühle und Tische. Erst nach mehr als fünf Minuten hatte die Polizei die Situation unter Kontrolle.

Rund fünf Minuten später griffen Nizza-Anhänger den Kölner Block an. Diesmal war die Situation schneller unter Kontrolle. Über Verletzte und Festnahmen war zunächst nichts bekannt.

Conference League match between OGC Nice and Koln has been cancelled after riots between the two fan groups. #OGCNice #OGCNKOE #UECLpic.twitter.com/Qhi3ZUC7II