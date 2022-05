Real bittet City zum Showdown

Nichts für schwache Nerven: Real Madrid und Man City heute (ab 21 Uhr im Ticker) um Final-Einzug.

Schon das Hinspiel war ein fantastisches Spektakel: Viel Action, Emotionen und sieben Volltreffer -am Ende jubelte Manchester City über ein 4:3 gegen Real Madrid. Heute kommt es in Spanien zum Halbfinal-Rückspiel -und es wartet der nächste Thriller. "Jetzt gehen wir ins Bernabéu, wo wir unsere Fans mehr denn je brauchen, und wir werden etwas Magisches schaffen - siegen", tönt Real-Torjäger Karim Benzema. Mit nun neun Toren in den K.-o.-Spielen dieser Champions-League-Saison ist er fast im Alleingang dafür verantwortlich, dass Real erstmals seit 2018 das Endspiel der Königsklasse erreichen kann. Mit bisher insgesamt 14 Toren kann Benzema zudem den Rekord von Cristiano Ronaldo noch übertreffen, der in der Saison 2013/14 insgesamt 17 CL-Treffer markiert hat.

Real Madrid kämpft gegen einen Fluch

David Alaba kann im Kampf um das Finale nicht mitmischen. Der ÖFB-Superstar laboriert an einer Adduktorenverletzung und pausierte schon am Wochenende in der Liga. Auch im Hinspiel musste er zur Pause w. o. geben.

Ohne ihn kämpft Real heute auch gegen einen Fluch. Die "Königlichen" haben i m Halbfinale nach einer Hinspiel-Niederlage nie den Aufstieg ins Endspiel geschafft. In allen acht Fällen schieden sie aus. Das soll sich heute ändern. Star-Trainer Carlo Ancelotti, der am Samstag mit seinem Team den 35. Meistertitel fixierte, sagt: "Wir hoffen, jetzt ins Finale zu kommen."

Fahren nach Madrid und wollen dort gewinnen

Das gilt allerdings auch für Manchester City. Für die Engländer ist es die elfte Saison in der Champions League. Nachdem im Vorjahr das Finale gegen Chelsea 0: 1 verloren ging, soll es jetzt mit dem ersten großen Coup klappen - auch wenn im Estadio Santiago Bernabéu ein heißer Tanz wartet. Coach Pep Guardiola ist nach dem 4: 3 zu Hause überzeugt, auch auswärts bestehen zu können. "Es ist ein guter Charaktertest. Wir fahren nach Madrid und wollen dort gewinnen", sagt der Spanier. Es ist also alles angerichtet für den Showdown um das große Finale!