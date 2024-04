Real Madrid will gegen Titelverteidiger ManCity Revanche

Es ist das vorgezogene Finale zwischen Rekordsieger Real Madrid und Titelverteidiger Manchester City, das sich am Dienstag (21.00/live Sky & sport24-Liveticker) als Viertelfinalhinspiel der Fußball-Champions-League tarnt.

Arsenals Premier-League-Rivale Manchester City, in der Tabelle einen Punkt hinter den Gunners Dritter, nimmt es im Kracher mit Real auf. "City ist im Moment eine der besten Mannschaften in Europa", stellte Ancelotti fest. Sein CL-Titelverteidiger, der nach wie vor auf den verletzten ÖFB-Kapitän David Alaba verzichten muss, brauche sich freilich nicht zu verstecken. "Wir haben genug Qualität, um mitzuhalten. Es wird hart, aber wenn man Champion sein will, muss man City schlagen. Es wird ein großartiges Viertelfinale", versprach Real-Coach Carlo Ancelotti.

Spanier wollen auf Revanche für Halbfinal-Aus im Vorjahr

Für Madrid ist nicht nur die Chance auf den 15. CL-Gewinn verlockend, sondern auch die Gelegenheit zur Revanche. 2023 fertigte ManCity die Königlichen im Halbfinal-Rückspiel mit 4:0 ab (gesamt 5:1) und stemmte später den Pokal in die Höhe. "Wir haben ohne Courage, ohne Persönlichkeit gespielt. Das sind die beiden fundamentalen Aspekte für diese Spiele, und das hat uns beim letzten Mal gefehlt", erinnerte sich Ancelotti.

Real diese Saison eine andere Mannschaft

In dieser Saison sei Real aber eine "andere Mannschaft", mahnte vorsorglich City-Trainer Pep Guardiola. Das liege insbesondere an Offensivmann Jude Bellingham: "Sein Einfluss ist enorm." Auch er blickte einem ganz besonderem Match entgegen. "Gegen Real Madrid zu spielen ist immer eine große Herausforderung, das kann niemand leugnen. Sie sind ein außergewöhnlicher Verein, und in diesem Wettbewerb können sie mit ihrer Erfahrung aus der Vergangenheit viele Dinge kontrollieren", sagte der Spanier.

Ein attraktives Spiel für die Fußballwelt

Ancelotti erwartet sich aber nicht nur aufgrund der großen Namen eine interessante Auseinandersetzung. "Das ist ein sehr attraktives Spiel für die Fußballwelt, denn es stehen sich zwei Teams gegenüber, die sich nicht ähnlich sind, weil sie beide unterschiedlich spielen, aber sie haben beide große Qualität. Es wird taktisch gesehen ein großes Spiel werden."