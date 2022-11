Die Young Boys Bern sind die Gegner von Salzburgs Fußball-Nachwuchs im Play-off der UEFA Youth League.

Das hat am Dienstag die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon ergeben. Es gibt nur ein Spiel, Termin dafür ist der 7./8. Februar. Im Play-off treffen die acht Sieger des Meisterwegs auf die Gruppenzweiten des Champions-League-Wegs, in diesem Fall Salzburg. Der Gewinner steht im Achtelfinale des Bewerbs, den die "Jungbullen" 2017 gewinnen konnten.