Salzburger träumen von der Sensation

Wenn Dienstag um 18:45 Uhr die Königsklassen-Hymne im San Siro ertönt, treffen die Bullen bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Monate auf den Vorjahres-Finalisten Inter Mailand.

Im Dezember 2022 war bei der 0:4-Pleite auf Malta nichts zu holen. Knapper sah es hingegen beim Testspiel vor ca. drei Monaten aus. Erst in der letzten Minute gelang dem aktuellen italienischen Tabellenführer der entscheidende Treffer zum 4:3-Sieg. Beim dritten Aufeinandertreffen soll es nun endlich klappen – Ein Sensationssieg der Mozart-städter.

Struber: »Wir müssen anderes Gesicht zeigen«

Dieser wäre auch bitter nötig. Denn der heimische Ligakrösus befindet sich in einer massiven Krise. Von den jüngsten vier Heimspielen konnte die Truppe von Gerhard Sturber nur eines für sich entscheiden. Auf die 0:2-Pleite gegen Real Sociedad im zweiten Vorrundenspiel der Champions League folgte eine 2:2-Blamage gegen Austria Klagenfurt. Auch die Tabellenführung ist dahin. Der ewige Verfolger Sturm Graz rangiert mit vier Punkten Vorsprung auf Platz eins. Doch als wäre das nicht schon genug, verpatzten die Bullen auch die Generalprobe. Gegen LASK kassierten die Mozartstädter eine 0:1 Heimpleite. Es folgte ein Pfeifkonzert der Fans. Das mit dieser Leistung gegen die Mannschaft von Trainer Simone Inzahi nichts zu holen ist weiß auch Struber: „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, was uns stark macht. Das hat zu tun mit hoher Aggressivität und Intensität, das gilt es unter Beweis zu stellen. Dann

ist es auch in Mailand möglich, den Gegner zu ärgern“

Arnautovic erst in der Rückrunde am Start

Auf ÖFB-Superstar Marko Arnautovic müssen die 1.200 angereisten heimischen Fans verzichten. Der Inter-Stürmer feiert sein Comeback beim Rückspiel am 8. November.

