× Sturm-Fans mauern Grazer Rathaus zu

Der Stadionstreit in Graz erreicht einen neuen Tiefpunkt.

In der Nacht auf Mittwoch versuchten Sturm Graz-Fans, den Eingang des Rathauses zumauern, um gegen die fehlenden Spielbedingungen für internationale Spiele zu protestieren. Zur Erinnerung: Sturm muss die Champions-League-Spiele in Klagenfurt austragen weil die Merkur-Arena in Graz nicht mehr dem internationalen Standard entspricht.

Zurück in die steirische Landeshauptstadt: Die Aktion wurde zwar unterbrochen, doch die Spannung bleibt hoch. Schon bei den letzten Spielen gab es riesige Spruchbänder mit eindeutigen Botschaften.

Heute Abend (ab 18.45 Uhr im sport24-Liveticker) tritt Sturm Graz gegen den FC Girona auf jeden Fall wieder in Klagenfurt an. Die Grazer hoffen auf einen historischen Sieg, während die Fans nach dem symbolischen Protest nun auf einen Erfolg auf dem Platz drängen. Für das Spiel wurden 24.000 Karten verkauft.