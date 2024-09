TV-Sensation: ORF zeigt Champions League

Unmittelbar vor dem Start der neuen Königsklasse gibt es eine tolle Nachricht für alle Fußball-Fans in Österreich.

CANAL+ startet ab dem 19. September eine Kooperation mit dem ORF und präsentiert via ORF 1 die neue, gemeinsame Sendung „Mehr Fußball – Die Champions-League-Highlights“. Nach dem CANAL+ Livespiel am Mittwoch zwischen Sparta Prag und dem FC Salzburg (Ankick 18:45 Uhr) folgt am Donnerstag, den 19. September um 23.00 Uhr in ORF 1 eine Highlightshow mit allen Toren und den besten Szenen aller Spieltage.

Martijn van Hout (CANAL+ Country Manager DACH): „Wir freuen uns auf die Kooperation mit dem ORF, um den österreichischen Fußballfans noch mehr internationalen Topfußball live aus unserem hochmodernen CANAL+ Studio in Wien präsentieren zu können. Bei beiden Sendern sind absolute Fußballprofis am Werk, was garantiert, dass in dieser gemeinsamen Sendung Sportberichterstattung auf höchstem Niveau geboten wird.“

Gemeinsame Sendung aus den Auhof-Studios

„Mehr Fußball – Die Champions-League-Highlights“ wird von CANAL+ in den Auhof-Studios in Wien produziert. Der ORF steuert dafür PräsentatorInnen und Experten sowie Reporter für die Zusammenfassungen der einzelnen Spiele bei. Zum Start am 19. September werden Elisabeth Gamauf für CANAL+ und Alina Zellhofer für den ORF gemeinsam durch die Sendung führen.

CANAL+ Sportchef Thomas Trukesitz: „Wir haben eine kreative und innovative Form der Zusammenarbeit gewählt, die letztlich eine win-win-win-Situation darstellt – für die beiden Partner ORF und CANAL+ sowie für die Fußballfans. Das ist ein best practice-Beispiel dafür, wie Medienunternehmen in einem kleinen Land wie Österreich kooperieren sollten.“

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: “Die Rückholaktion der heimischen Fußballfans zurück in den ORF geht weiter: Alle Sturm-Fans, jene von Salzburg und überhaupt alle Freunde der Fußball-Königsklasse sind ab sofort wieder über das Champions-League-Geschehen topinformiert. Mein besonderer Dank gilt unserem Kooperationspartner CANAL+, die als UCL-Rechteinhaber diese Produktion gemeinsam mit dem ORF realisieren.“

ORF-Sportrechteverantwortlicher Martin Szerencsi: „In der ORF-Sportberichterstattung haben sich Kooperationen mit anderen Medienunternehmen mittlerweile bewährt, insbesondere bei Premiumsport-Events wie Formel1 und Fußball Bundesliga. In den Verhandlungen mit CANAL+, unter der Leitung von Thomas Trukesitz und Martijn van Hout, ist es gelungen, die Zusammenarbeit auch um produktionstechnische und redaktionelle Aspekte zu erweitern und so die Berichterstattung über die UEFA-Champions-League noch effizienter aufzustellen.“