UEFA ändert legendäre Champions-League-Hymne

In der Saison 2024/2025 wird in der Königsklasse des Fußballs offenbar alles anders. Doch nicht das neue Liga-Format lässt die Fans toben, sondern die Änderung der legendären Hymne.

Ab dieser Saison ist die bekannte Gruppenphase in der UEFA Champions League Geschichte. In einem neuen Liga-System wird im Herbst um den Aufstieg in das Achtelfinale gekämpft. Auch wenn das schon eine gewaltige Änderung ist und sich Fußball-Fans erst daran gewöhnen müssen, sorgt eine weitere Änderung derzeit für Wirbel.

Seit 1992/1993 erklingt vor jedem Spiel die Adaptierung von Georg Friedrich Händels "Zadok The Priest". Jeder junge Kicker träumt davon diese Hymne in einem der großen Stadien Europas als Spieler genießen zu können. Erling Haaland hatte es sogar als Klingelton. Auch unvergessen, wie Cristiano Ronaldo im Finale den allseits bekannten Text lautstark mitsang, als wäre es die Nationalhymne. "Ils sont les meilleurs, sie sind die Besten, these are the champions", sind die Textstellen in dem dreisprachigen Stück.

Throwback to when Cristiano Ronaldo sang the Champions League anthem ????pic.twitter.com/Bco0f4Evt4 — GOAL (@goal) September 14, 2021

UEFA ändert Hymne

Doch genau das wird sich, genauso wie der Modus ab der neuen Saison ändern. Still und heimlich ließen die Verantwortlichen der UEFA das legendäre Intro ändern. Auf Social Media kursieren nicht nur Videos von der neuen Version. Auch die Fans toben deshalb.

????????| UEFA has released an updated Champions League anthem ✨???? pic.twitter.com/bjQBM6ZTeC — CentreGoals. (@centregoals) August 22, 2024

Doch so gravierend, wie mancher Anhänger es darstellt, dürften die Änderungen nicht werden. Die Absicht soll laut Experten sein, dass die Hymne weniger wuchtig sein soll. So wurde die Musik ruhiger und der Gesang lauter. Auch die Abspielgeschwindigkeit soll im Rahmen dessen erhöht worden sein. Klar ist auch: Man will den öffentlichen Auftritt weiter modernisieren.

Die Fans toben dennoch: Ein "Aprilscherz im August" wird vermutet. Ein anderer User geht beinhart ins Gericht: "Schrecklich. Hat seine Aura verloren." Erstmals erklingen wird das neue Stück am 17. September. Da wird die neue Ligaphase eingeläutet. Das Finale findet am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena statt.