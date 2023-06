2:1 im Finale gegen Fiorentina – West Ham gewinnt Conference League

Der Sieger der Conference League 2023 heißt West Ham United. Die Engländer setzen sich im Finale in Prag mit 2:1 gegen die Fiorentina durch.

West Ham United hat sich den Titel im dritthöchsten Fußball-Europacupbewerb gesichert. Die Engländer gewannen am Mittwoch in Prag das Finale der zum zweiten Mal ausgetragenen Conference League gegen AC Fiorentina 2:1 (0:0). Die erste Ausgabe hatte 2022 die AS Roma gewonnen. Für West Ham ist es der erste wichtige internationale Pokal seit 1965, als man den Cup der Cupsieger gewonnen hatte.

Said Benrahma per Handelfmeter (62.) und Jarrod Bowen (90.) erzielten in der nicht einmal 20.000 Zuschauer fassenden Eden Arena die Treffer für die Hammers. Für Fiorentina war der zwischenzeitliche Ausgleich durch Giacomo Bonaventura (67.) zu wenig.

Der Liveticker zum Nachlesen

Für unschöne Szenen sorgten die Fans. Florenz-Kapitän Cristiano Biraghi wurde in der ersten Spielhälfte mit mehreren Trinkbechern beworfen, als er eine Ecke ausführen wollte. Der Italiener erlitt eine stark blutenden Wunde am Hinterkopf, konnte das Spiel nach medizinischer Versorgung aber mit einem Turban fortsetzen.

Biraghi verschuldet Handelfmeter

Biraghi stand dann auch noch beim ersten Gegentor unfreiwillig im Mittelpunkt. Weil er in einem Zweikampf mit Bowen den Ball mit der Hand berührte, entschied Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande nach Videostudium auf Elfmeter. Benrahma setzte den Ball wuchtig ins Tor. Fiorentina erholte sich aber schnell von dem Schock und kam durch Bonaventura sehenswert zum Ausgleich.

Bowen schießt Goldtor in Minute 90

Die Entscheidung fiel dann in der letzten Minute vor einer längeren Nachspielzeit, als Bowen zum umjubelten Siegtreffer einschoss. Als Lohn darf der 14. der Premier League nächste Saison an der Europa League teilnehmen. In ihren nationalen Ligen waren beide Finalisten im Kampf um die begehrten Europacup-Plätze leer ausgegangen.

Ausschreitungen vor dem Spiel

Bereits vor dem Match war es im Prager Stadtzentrum zu Ausschreitungen gekommen. Fiorentina-Fans griffen in einer Bar Anhänger von West Ham an, wie die tschechische Polizei mitteilte. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden, von denen einer ins Krankenhaus gebracht wurde. Außerdem haben die Beamten 16 Verdächtige vorläufig festgenommen.

Das Finale fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Polizeihubschrauber kreisten seit dem Nachmittag über Prag. Hunderte Beamte waren im Einsatz, darunter auch berittene Polizisten. Für Fans, die keine Eintrittskarten für das Spiel in der Eden Arena mehr bekommen hatten, wurden zwei Public-Viewing-Zonen eingerichtet - je eine für jeden der beiden Vereine.

Tore:

0:1 (62.) Benrahma (Hand-Elfmeter)

1:1 (67.) Bonaventura

1:2 (90.) Bowen

Fiorentina: Terracciano - Dodo, Milenkovic, Ranieri (84. Igor), Biraghi - Amrabat, Mandragora (93. Barak) - Bonaventura - Gonzalez, Jovic (46. Cabral), Kouame (62. Saponara)

West Ham: Areola - Coufal, Zouma (61. Kehrer), Aguerd, Emerson - Soucek, Rice - Paqueta - Bowen, Antonio (94. Ogbonna), Benrahma (76. Fornals)

Gelbe Karten: Mandragora, Milenkovic, Amrabat bzw. Benrahma, Aguerd, Bowen