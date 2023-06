West-Ham-Fans vor Conference-League-Finale mit Waffen und Knallkörpern attackiert

Anhänger von AC Fiorentina griffen in einer Bar im Stadtzentrum Unterstützer von West Ham United an, wie die tschechische Polizei mitteilte. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden, von denen einer ins Krankenhaus gebracht wurde. Außerdem haben die Beamten 16 Verdächtige vorläufig festgenommen.

Medien berichteten, dass unter anderem mit Stühlen und Tischen geworfen wurde. Augenzeugen schilderten gegenüber der Daily Mail, dass es sich um gänzlich in Schwarz gekleidete Ultras gehandelt habe. "Aus dem Nichts tauchten an der Straßenecke 100 Männer mit Ketten, Gürteln, Flaschen und Fackeln auf und rempelten beinahe eine Frau mit ihrem Baby nieder", erzählte ein Fan.

West Ham United und Fiorentina spielen am 7. Juni in Prag um den Titel in der Fußball-Conference-League.

Crazy clashes between Fiorentina Ultras and West Ham fans in Prague before the Conference League final. ????



???? @RobHarris pic.twitter.com/CI2PXLXoRZ