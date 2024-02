Sturm Graz kracht im Achtelfinale auf OSC Lille

Die Auslosung am Freitag der UEFA Conference League in Nyon brachte ein brisantes Duell hervor. SK Sturm Graz kracht im Achtelfinale auf französischen Spitzenclub LOSC Lille.

Als Aufsteiger aus der Zwischenrunde trägt Sturm das Hinspiel am 7. März zuhause aus, am 14. März findet das Rückspiel beim Gruppensieger aus der Conference League im Norden Frankreichs statt. Ob die Heimpartie in Graz oder im Ausweichstadion in Klagenfurt gespielt wird, ist noch offen.

Lille in Conference League heuer noch ungeschlagen

Lille liegt in der Ligue 1 nach 22 Runden auf dem vierten Tabellenplatz, in der Conference League kassierten die Franzosen in dieser Saison noch keine Niederlage. Am Donnerstag hatte die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer den Aufstieg ins Achtelfinale mit einem 1:0 bei Slovan Bratislava fixiert, nachdem die Grazer im Hinspiel einen souveränen 4:1-Sieg gegen den slowakischen Tabellenführer gefeiert hatten.

1 Million Euro Bonus winkt bei weiterkommen

Das Erreichen des Viertelfinales würde eine Prämie in Höhe von einer Million Euro einbringen. Bisher haben die Grazer, die durch den dritten Platz in der Europa-League-Gruppenphase in den dritthöchsten UEFA-Bewerb umgestiegen sind, etwa sieben Millionen Euro in der laufenden Europacup-Saison eingenommen.

Das sind die Conference League Achtelfinal-Paarungen:

© UEFA

Spieltermine: Hinspiele am 7. März, Rückspiele am 14. März

Auslosung für Viertelfinale sowie Halbfinale am 15. März

Finale am 29. Mai in Athen