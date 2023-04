Bürgermeister von Nizza will Basel-Fans aussperren

Der Bürgermeister von Nizza möchte beim Rückspiel des Fußball-Conference-League-Viertelfinales am 20. April keine Anhänger des FC Basel in seiner Stadt haben.

In einer Pressemitteilung teilte Cristian Estrosi mit, dass ihn die Vorstellung von Hunderten von FCB-Fans auf den Straßen "sehr beunruhige". Estrosi sprach aus Erfahrung, denn rund um das Stadion in Südfrankreich war es im September zu heftigen Auseinandersetzungen mit Unterstützern des 1. FC Köln gekommen.

Auch von den Basler Fans hat er keine gute Meinung. "Im letzten Jahr gab es gewaltsame Konfrontationen mit ihnen in Marseille", sagte Estrosi. "Ihr Ruf eilt ihnen voraus. Sie kommen zahlreich und lieben eine feurige Atmosphäre."

Auch in der Schweiz sind die Anhänger des FC Basel zuletzt negativ aufgefallen. Bei Ausschreitungen nach dem verlorenen Cup-Halbfinale gegen Young Boys Bern wurden in der Vorwoche rund um den Basler St. Jakob Park vier Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma schwer verletzt. Am Donnerstag findet in Basel das Hinspiel des FCB gegen Nizza statt.