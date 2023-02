Juventus schießt sich souverän ins Achtelfinale

Juventus Turin und der FC Sevilla stehen im Achtelfinale der Fußball-Europa-League.

Die "Alte Dame" feierte am Donnerstag im Zwischenrunden-Rückspiel dank dreier Treffer von Angel di Maria (5., 20., 78.) einen ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg beim FC Nantes, nachdem das Hinspiel 1:1 ausgegangen war. Sevilla stieg nach dem 3:0-Erfolg in der Vorwoche trotz einer 0:2-Niederlage in Eindhoven in die nächste Runde auf.

Das Duell Monaco - Leverkusen ging in die Verlängerung. Die Werkself egalisierte mit einem 3:2 nach 90 Minuten die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel. Sporting Lissabon gelang nach einem 1:1 im Hinspiel dank eines klaren 4:0-Erfolges bei Midtjylland der Aufstieg in die Runde der letzten 16. In der Conference League qualifizierten sich Lazio Rom, Sheriff Tiraspol und Larnaka für das Achtelfinale. Die Begegnung Anderlecht gegen Ludogorez Rasgrad wurde erst in der Verlängerung entschieden.

In Nantes avancierte Angel di Maria für Juventus zum Matchwinner. Zunächst schlenzte der argentinische Weltmeister den Ball von der Strafraumgrenze sehenswert ins linke Kreuzeck (5.). Lediglich eine Viertelstunde später schnürte er per Elfmeter seinen Doppelpack (20.). Dem Strafstoß war ein Handspiel von Nicolas Pallois auf der eigenen Torlinie vorausgegangen, wofür der Nantes-Abwehrspieler auch noch die Rote Karte sah. In Hälfte zwei traf der Argentinier per Kopf zum Endstand (78.). PSV Eindhoven mit ÖFB-Legionär Philipp Mwene in der Startelf verabschiedete sich trotz eines 2:0-Erfolges gegen den FC Sevilla aus dem internationalen Geschäft. Luuk de Jong brachte die Niederländer in der 77. Spielminute in Führung, der zweite Treffer durch Fabio Silva kam allerdings zu spät (95.).