Der Liveticker zur Conference-League-Auslosung

Neuer Auslosungs-Modus

Der Europacup startet in eine neue Ära. Die Auslosung für das neue Conference-League-Format geht in Kürze in Monte Carlo über die Bühne. Und so läuft es ab: Die Auslosung übernimmt eine Software der Firma ae.live. Physisch gezogen wird jeder Klub auf einer Loskugel nur einmal, die KI errechnet dann die acht Gegner. Ein Mensch hätte dafür 1000 Kugeln händisch ziehen müssen. Die Einteilung in Lostöpfe ist nicht mehr entscheidend. Daher kann es schon in der neuen Ligaphase zu Topduellen zwischen den Top-Mannschaften kommen.